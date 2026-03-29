談不攏回饋比例！彰化縣府大樓太陽光電全拆了

彰化縣政府辦公大樓屋頂，承租商已拆掉發電10多年的太陽光電設備，空間復原後呈空蕩樣貌，何時能再發電，就看重新招標的結果。（記者張聰秋攝）

彰化縣日照充足，太陽光電發電量高居全國前半段，但10多年前陸續設置的光電設備，今年開始面臨契約到期的續約考驗，公有建物首當其衝。指標案件之一的彰化縣政府辦公大樓屋頂，因縣府與廠商對回饋比例無法達成共識，原廠商放棄續約並已完成拆除，昔日鋪滿太陽能板的屋頂，目前已恢復空蕩蕩的原貌。

縣府行政處指出，縣府在2015年11月6日啟用縣府大樓屋頂設置太陽光電標租案，契約到去（2025）年10月5日，售電回饋比例10％。契約期滿前，縣府評估續約時，考量經濟部能源署公布的新契約範本，希望提高回饋比例與依新規範調整權利義務和設備規格，與原承租廠商多次協商未果，廠商最後放棄優先續約。

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行政處指出，廠商已依契約完成設備拆除並復原場地，縣府將重新辦理標租作業，預計4月中旬上網公告，希望在兼顧公有資產使用效益與能源發展下，持續推動再生能源發展。至於目前屋頂尚有部分未拆除的發電設備，屬能源署補助的示範點，後續也將配合政策規劃拆除並重新招租。

不少民眾認為，太陽能發電比火力發電乾淨，在AI與半導體產業成長、用電吃緊下，全台缺電壓力不小，核二、核三是否重啟仍有變數，國內太陽能發電量不該再減，公部門有義務做好永續發展綠色能源，不能廢除。

實際上，彰化縣太陽能發電設置範圍廣，從畜牧房舍、工業區廠房，到滯洪池水面型、公有建物、民宅屋頂都有。其中以農牧房舍最多，其次是工業廠房與滯洪池，公有建物排第4，民宅屋頂也占一定比例，彰濱與芳苑工業區成長尤為快速。

縣府屋頂光電板拆除後，目前僅剩零星光電設備，該區為能源署補助設置的示範點，縣府後續將配合政策處理。（記者張聰秋攝）

彰化縣政府辦公大樓屋頂原設置大片太陽光電板，為公有建物綠能示範之一，投入發展乾淨綠能10年了，如今因續約條件談不攏而打回原點，重新招標。（記者張聰秋攝）

彰化縣日照條件好，發展太陽能發電有其優勢，縣府辦公大樓屋頂太陽光電設備，曾提供穩定發電量。（記者張聰秋攝）

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