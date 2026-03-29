中東戰火導致瀝青缺料 台中：4月備料無虞 燙平、修補道路優先

台中目前瀝青準備量到4月供應無虞。（圖：市府提供）

中東戰火導致國際能源市場劇烈變動，原油大漲，近日傳連瀝青也缺料，新北市已定3月執行鋪路工程往後順延，台中市每年執行大量道路燙平專案，台中市建設局長陳大田指出，目前備料到4月無虞，考量國際局勢變動無法掌握，也將調整分配，以燙平及修補道路優先，並將規劃提升一到兩成回收粒料以再生瀝青因應。

中東地區緊張情勢牽動能源市場波動，導致瀝青缺料，新北市因廠商反映缺料情形，恐影響道路養護全面刨鋪，已將3月預計執行的案件日期往後順延，台中市每年執行道路燙平專案瀝青用量可觀，去年就燙平1182條路段、改善長度逾156公里，1年約需14-19萬噸瀝青，用量龐大，瀝青備量是否足夠引關注。

請繼續往下閱讀...

陳大田指出，近來受中東局勢影響，包括塑膠等原物料均面臨短缺及上漲壓力，市長盧秀燕之前已指示要儘早掌握相關建設物料準備情況，台中市內因有4間瀝青廠，佔地利之便，市府已簽訂契約的瀝青準備量到4月均供應無虞。

不過，陳大田指出，因國際局勢無法掌控何時穩定，儘管瀝青備料目前到4月前無虞，但將調整道路工程施作優先順序，以修補道路及燙平專案道路優先，確保行車安全。

此外，陳大田指出，另也朝增加物料多元來源努力，增加增加再生粒料回收，增加1到2成再生瀝青運用，以降低物料來源受限進口壓力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法