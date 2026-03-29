高雄手擲機競賽 大樹國中學生余昊鴻滯空25.26秒奪冠

國中組學生現場製作手擲機。（高雄市教育局提供）

高雄市國中小手擲機飛行競賽昨（28）日在大榮中學登場，共有53校、101位學生選手參賽，經過激烈的競賽，國中組最後由大樹國中學生余昊鴻以25.26秒滯空最久奪冠；國小組由前峰國小學生張宏旭投擲出21.60秒成績獲得第1名。

手擲機飛行競賽強調「全程DIY」，從製作到飛行皆由學生親手完成，並以滯空時間長短決定勝負，兼具趣味與挑戰性。國小組選手於賽前完成作品，當天進行飛行測試；國中組則須於現場製作機身、機翼與尾翼等元件，完成組裝後再進行無動力拋擲飛行，全面考驗學生的工程設計與臨場應變能力。

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昨日天氣微涼、風勢穩定，有利飛行條件，國中組由大樹國中學生余昊鴻以25.26秒滯空時間勇奪第1名；第2名鳳山國中周鈺宣14.38秒，第3名立德國中林嵩祐12.16秒。國小組則由前峰國小張宏旭以21.60秒摘冠，第2名大寮國小洪靖恩16.97秒，第3名大寮國小高鵬喆14.64秒。

高雄市教育局表示，為推廣航空科技知識與培養學生科技素養，已連續10年辦理國中手擲機競賽，國小組亦邁入第4年，同時鼓勵優秀隊伍參與挑戰空軍航空技術學院舉辦的「2026全國自由飛行滑翔機競賽」，拓展學生視野。

學生陸續完成行製作的手擲機。（高雄市教育局提供）

大樹國中學生余昊鴻（右）以25.26秒手擲機滯空成績獲得國中組第1名。（高雄市教育局提供）

學生製作完成手擲機後，最後考驗的是飛行的滯空時間，飛最久者為最後贏家。（高雄市教育局提供）

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