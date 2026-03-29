新北90名青年志工守護收容犬貓 陪伴翻轉命運提升認養率

志工日總會遇見黃詩芸的身影陪伴著犬隻。（動保處提供）

3月29日青年節，新北市動物保護防疫處指出，轄內8處動物之家共有90名青年志工投入服務，以實際行動守護收容犬貓，透過餵食、遛狗與推廣認養，將青春熱情轉化為陪伴與關懷，協助動物重新建立信任、提高認養機會，也讓青年節成為實踐社會責任的具體行動。

中和動物之家有一群青年志工長年投入志願服務，每逢週末協助遛狗、清潔場區，並細心觀察動物的行為與情緒，同時參與認養活動籌備與現場引導工作。對志工而言，每一次放風散步與撫觸陪伴，都是療癒動物心靈的重要時刻。志工隊長黃新也持續號召青年加入，盼透過穩定陪伴與關懷，讓收容動物不僅獲得基本照護，也重新感受到人類的溫柔與信任。

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其中，一名志工黃詩芸自2017年投入中和動物之家服務，原本只是想陪伴狗狗，卻一做就是9年。她分享，曾照顧一隻個性緊張、長期瑟縮在籠內的黑犬「帥帥」，起初牠不敢踏出籠門，但在長時間耐心陪伴下，逐漸卸下心防，開始主動接近人群，甚至每次見到她都會搖尾迎接，最終順利被認養，開啟嶄新生活。看著牠從害怕退縮到願意信任人類，也改變自身命運，讓她深受感動。動保處也特別頒發志工榮譽卡，肯定其長期投入與付出，並盼以其故事鼓勵更多青年投入志願服務。

此外，中和動物之家志工不僅支援認養活動，也長期照護園區內年邁或身體殘缺的犬貓，並發揮創意製作專屬介紹卡，將動物的個性與生活習慣轉化為文字與圖像，成為民眾與動物之間的溝通橋梁。動保處人員黃繼霆表示，青年志工以耐心與熱忱持續陪伴弱勢動物，這份無私付出不僅提升認養媒合品質，也讓更多毛寶貝被看見與珍惜，順利找到溫暖家庭。

動保處長楊淑方表示，歡迎有熱忱的青年朋友加入動物保護行列，可直接向各動物之家報名，或至官網查詢長期志工資訊並完成基礎訓練課程，即可取得志工證成為正式志工。

在志工隊長黃新的帶領下，青年志工們積極投入動物照護工作，陪伴犬散步、互動，讓毛寶貝受到溫暖與關懷。（動保處提供）

從不敢出籠、匍匐前進，到自在散步、露出笑容，最終順利找到家的「帥帥」。（動保處提供）

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