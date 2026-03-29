流浪貓報恩 3貓戰1蛇捍衛飼主家園

臭青母侵入民宅，上演3貓戰1蛇戲碼。（許姓民眾提供）

又到了春暖花開的季節！綠色重回大地，萬物逐漸復甦，展現蓬勃生氣，但也埋伏不少危機。澎湖魚米之鄉湖西鄉林投村1處民宅，3月25日突然闖入1條不速之客，盤踞在院中廢棄紙箱，被家中飼養的3隻流浪貓眼尖發現，立即包圍群戰，巨大聲響引來主人家前往查看，並通報澎湖縣政府農漁局派員帶回解決危機。外界才得悉，原來貓咪也能看家護院。

時序進入春季，天氣越來越晴朗，澎湖林投村1名婦人，3月25日打開家門，發現門口出現一尾棕色大蛇嚇一跳，但是大蛇倚靠牆邊的紙箱躲藏，前方和左右兩邊被3隻貓咪擋住，形成犄角對峙之勢，前方深鐵灰色貓咪並不斷拍爪引誘大蛇，另2隻貓咪則緊盯戰局。

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婦人兒子撥打電話1999，澎湖縣農漁局保育科派員到場，10分鐘將大蛇抓走。經查證通報捕抓到的，是1尾約1公尺的臭青母，已依規定至適當地點野放。這戶人家養的勇敢護主流浪貓，已經結紮，在家院子裡餵養，上演3貓戰1蛇的流浪貓報恩記。

臭青母常無聲穿梭在農田、林間與草叢中，巨大的身形神出鬼沒，行動敏捷；身形粗長，還會釋放臭臭的，學名叫王錦蛇！全長可達200公分以上，因為頭部鱗片大且邊緣有明顯黑色，在吻端至眼睛前緣的上方呈「王」字紋，因此得名，

但是無毒性的蛇！王錦蛇不會主動攻擊人類，但受威脅或侵擾時會從肛門腺分泌出強烈的臭味，因此也被叫做臭青母、臭青公、臭黃蟒，以鳥蛋、鳥、鼠、蛇為食。

澎湖縣政府農漁局接獲通報，生態保育科派員帶回。（澎湖縣政府農漁局提供）

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