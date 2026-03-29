03/29各報重點新聞一覽

由美國參議院外交委員會首席民主黨人夏亨、共和黨參議員匡希恆率領的訪問團，將於週一抵達台灣，成員還包括共和黨參議員提里斯與民主黨參議員羅森。（美聯社、法新社）

自由時報

中國軍事壓力升高 關注台灣防衛 美參議員訪台 籲通過國防預算

英國金融時報廿八日報導，在中國對台軍事壓力升高之際，一支美國聯邦參議員跨黨派訪問團於廿八日訪台，除表達對台支持外，也將呼籲立法院儘速通過國防特別預算。此行由參院外交委員會首席民主黨人夏亨與共和黨參議員匡希恆率領，成員還包括共和黨參議員提里斯與民主黨參議員羅森。

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魯比歐：對伊戰事還需2～4週 暗示超出川普時間表 戰事規模擴大

美國國務卿魯比歐廿七日在巴黎出席七大工業國集團（G7）外長會議時表示，美以伊戰爭預計還將持續二至四週，這是美國高官首次暗示戰事將超出川普總統自二月廿八日開戰以來所稱的四至六週時間表，顯示戰事規模正在擴大。

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坦尚尼亞貨輪 徘徊西南海域 台美聯手破20億運毒船 主嫌判10年

去年間坦尚尼亞籍貨輪「KIM CHANG LONG（金昌龍號）」在我西南海域長期滯留，遭海巡署驅離多達十次，初始國安單位認為又是一艘破壞我國海底電纜的中國權宜貨輪，隨後美國緝毒局（DEA）提供情資給我方，得知是一艘運毒船，在台美聯手下，一舉破獲這起逾廿億元的毒品走私案。

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聯合報

新興計畫718億預算卡住 張善政：整個台灣等卓揆

立法院六日同意行政院先行動支卅八項具急迫性的新興計畫，總金額約七一八億元，其中包含ＴＰＡＳＳ通勤月票案。但時間已過去三周，主計總處和立法院的動支公文仍卡在行政院中，行政院堅持「公決案不是法律案」，稱預算未經三讀程序，審議時仍可能被刪減，具有高度不確定性，必須盡速審議中央政府總預算。

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公視董監 審委促政黨協商遭拒絕

文化部將於四月十六日召開第八屆公視董監事補選審查會議，不過有八名審查委員前天發表公開信，要求文化部，應先與國會政黨協商候選人名單再召開。審查委員杜聖聰表示，文化部於提名程序上未落實跨黨派協商與多元意見徵詢，呼籲應延後審查、補足程序；文化部長李遠則說，此舉強人所難，恐重返黨政軍控制媒體的年代。

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中國時報

油價公式占便宜 超收逾3元

中東戰火中油雖承擔吸收漲幅，但浮動油價機制設計竟私占消費者便宜。由於油價公式採7D3B（杜拜7成、布蘭特3成）計價。美伊戰爭以來，杜拜原油漲幅比布蘭特高出4成，可是實際中油杜拜原油採購比重早低於4成，卻仍以7成計價，如以3月中東戰事以來前3周核算，油價公式超收竟達3元以上。如果不是近期有緩漲，中油就要賺飽。

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和談生變 以空襲伊朗核設施

美以與伊朗的戰爭進入第5周。以色列國防軍28日表示，以軍27日出動50餘架戰機，空襲伊境多處核相關設施。以方稱將繼續削弱伊方「核武計畫」，伊朗則揚言退出《禁止核擴散條約》，並放話要讓以色列付出「沉重代價」。

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美國國務卿魯比歐（後排左二）在巴黎出席七大工業國集團（G7）外長會議時表示，美以伊戰爭預計還將持續二至四週。（美聯社）

美國提供情資給我方，破獲金昌龍號貨輪逾20億元的毒品走私案。 （資料照）

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