中國軍事壓力升高 關注台灣防衛 美參議員訪台 籲通過國防預算

由美國參議院外交委員會首席民主黨人夏亨、共和黨參議員匡希恆率領的訪問團，將於週一抵達台灣，成員還包括共和黨參議員提里斯與民主黨參議員羅森。（美聯社、法新社）

英國金融時報廿八日報導，在中國對台軍事壓力升高之際，一支美國聯邦參議員跨黨派訪問團於廿八日訪台，除表達對台支持外，也將呼籲立法院儘速通過國防特別預算。此行由參院外交委員會首席民主黨人夏亨與共和黨參議員匡希恆率領，成員還包括共和黨參議員提里斯與民主黨參議員羅森。

參院外委會夏亨率團 週一抵台

根據掌握，參議員訪問團將於週一抵達台灣。總統府昨僅回應，訪團相關行程有任何確定安排，將會適時向國人公布。

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這是自去年夏天以來首度有美國參議員訪台。時機正值賴清德總統推動一項為期八年、總額四〇〇億美元的國防特別預算，內容涵蓋對美軍購、國防自主及強化不對稱作戰能力。然而該案目前仍卡在立法院審議。同時，此行也發生在外界關注五月初美中領袖「川習會」前夕，憂心華府對台支持可能出現變化。

國防預算遲未過 挺台議員憂心

夏亨在出發前表示，此行除重申對台承諾，更在於強調台灣展現自我防衛決心的重要性，並指訪團將與總統及朝野政黨會面，傳達通過國防預算有助展現台美共同維護台灣自主未來的立場。匡希恆則指出，預算案遲未通過使此行更具關鍵性，即便僅是強調其重要性，也足以構成訪台理由。匡希恆曾在台灣擔任摩門教傳教士。

報導中稱近來包括部分堅定挺台派的美國國會議員，都對立法院未能通過國防特別預算感到失望，部分華府挺台人士甚至擔心，川普可能會因為該法案遲遲未過而更不願協助台灣。夏亨就說，他擔心川普是否會致力於強化美國挺台及不損害台灣主權。

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