魯比歐：對伊戰事還需2～4週 暗示超出川普時間表 戰事規模擴大

美國國務卿魯比歐（後排左二）在巴黎出席七大工業國集團（G7）外長會議時表示，美以伊戰爭預計還將持續二至四週。（美聯社）

美國國務卿魯比歐廿七日在巴黎出席七大工業國集團（G7）外長會議時表示，美以伊戰爭預計還將持續二至四週，這是美國高官首次暗示戰事將超出川普總統自二月廿八日開戰以來所稱的四至六週時間表，顯示戰事規模正在擴大。

川普特使預期 伊朗本週展開談判

川普已將要求伊朗重新開放荷姆茲海峽的期限延長至四月六日，否則將摧毀伊朗的能源設施。川普特使魏科夫廿七日表示，他預期伊朗將在「本週」展開談判，華府期待伊朗回應美方提出的十五點和平方案，「這可能解決一切問題」。

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魯比歐在G7會議中強調，美國決心達成所有戰爭目標，同時表示無需地面部隊即可達成。三名消息來源向新聞網站Axios透露，魯比歐坦承，美國仍透過中間人與伊朗溝通，目前德黑蘭的實際決策者不明，有兩名官員希望談判，但需最高領導階層同意。他補充，中間人難以與伊方聯繫，因官員為躲避暗殺而遠離手機，拖慢溝通速度。

魯比歐說服盟友 戰後護航荷姆茲

魯比歐表示，即使美國達成軍事目標，確保荷姆茲海峽的航運開放仍可能是「立即挑戰」。他說伊朗可能試圖對海峽徵收通行費，損害多國經濟。魯比歐成功說服盟友支持戰後「護航機制」，G7外長聯合聲明重申恢復海峽航行自由，呼籲停止攻擊平民及民用基礎設施。

美國已加派陸戰隊及空降部隊前往波斯灣，為強行重開航道預作準備。伊朗副總統薩格哈布．伊斯法哈尼廿七日威脅，若美軍入侵，「油價一五〇美元將成為地板價」，將攻擊沙國紅海港口延布及阿聯富查伊哈石油設施報復。

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