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    坦尚尼亞貨輪 徘徊西南海域 台美聯手破20億運毒船 主嫌判10年

    2026/03/29 05:30 記者黃佳琳／高雄報導
    美國提供情資給我方，破獲金昌龍號貨輪逾20億元的毒品走私案。 （資料照）

    美國提供情資給我方，破獲金昌龍號貨輪逾20億元的毒品走私案。 （資料照）

    去年間坦尚尼亞籍貨輪「KIM CHANG LONG（金昌龍號）」在我西南海域長期滯留，遭海巡署驅離多達十次，初始國安單位認為又是一艘破壞我國海底電纜的中國權宜貨輪，隨後美國緝毒局（DEA）提供情資給我方，得知是一艘運毒船，在台美聯手下，一舉破獲這起逾廿億元的毒品走私案。

    海巡驅離10次 改至他處靠近

    高雄地院審結全案，認定台籍男子葉俊珏與緬甸籍船長HTAY LWIN是運毒主嫌，以觸犯「運輸第二級毒品」等罪各判刑十年與六年，另八名協助搬運的緬籍船員是幫助犯，各判刑三年。

    近年來我國海底海纜頻傳警訊，去年一月初，基隆外海電纜疑遭喀麥隆籍貨輪「SHUNXIN39」拖斷，再次引發國安疑慮；去年三月，金昌龍號滯留在高雄、屏東、澎湖一帶海域，海巡艦艇確認無運送貨物行為，驅趕該輪多達十次，但每次趕走，「金號」就改至他處靠近，行徑可疑。

    美方通報運毒 東沙海域逮獲

    直至我方接獲美方運毒情報，第五海巡隊PP-10096艇去年六月廿六日搭載專案小組人員，趕至東沙島南方一百廿五哩海域，廣播要求停船受檢，該輪拒絕，以機械故障為由繞圈航行，但發覺船員將袋裝物拋海，疑企圖滅證。

    海巡艇強靠登檢，在艙內起獲五十三袋、海上撈獲五袋疑似毒品袋，逮捕葉男等人。經清點檢測，共起獲市值超過廿億元的二級毒品安非他命與三級毒品K他命。

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