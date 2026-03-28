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    0327西部幹線大誤點 台鐵：三大痛點1週內提改善措施

    2026/03/28 18:21 記者吳亮儀／台北報導
    0327台鐵大誤點，直到今天上午才恢復正常通車。（台鐵公司提供）

    0327台鐵大誤點，直到今天上午才恢復正常通車。（台鐵公司提供）

    台鐵樹林到鶯歌間昨天（27日）電力線故障，一整天都沒修好，直到今天上午才恢復正常通車。台鐵公司今晚說明，一週內針對三大面向提出具體改善措施，分別為徹查肇因、精進通報機制、強化跨單位協作。

    台鐵公司說明，會以最嚴謹態度查明此次電力線事故的根本原因，並就調查結果制定防範對策，徹底避免相關問題再次發生。精進通報機制部分，針對事故發生後的應處作為進行根本檢討與精進。

    台鐵公司說，將建立更為明確、即時且可操作的標準作業流程（SOP），確保在重大事件發生時，能第一時間向旅客及媒體發布正確資訊，降低旅客的不安與不便。

    第三點是強化跨單位協作，將研析未來在發生路線阻斷事故時，更主動、迅速地與交通部所屬各單位對接聯防，即時啟動跨單位協力作為，以最快速度疏運旅客，降低對旅運需求衝擊。

    另外，台鐵工會也砲轟，這是長期以來台鐵人力不足、待遇不夠所釀的長期危機；台鐵公司說，公司化後積極優化薪資福利，平均薪資待遇正穩步提升，目前公司從業人員起薪為3.7萬元到4.5萬元，若加計危險津貼及夜點費，第一線人員起薪每月最高可達4.7萬至5.5萬元。

    台鐵公司也說，持續提升員工福利，如發給民俗節日疏運獎金、提高事故搶修獎金，並強化員工及眷屬優待乘車優惠等，至今已全面調薪7％，提升整體薪資基數，並且落實從業人員適用危險職務津貼、僻地加給及夜點費、夜點費在今年起也由原先120元提高至最高400元。

    台鐵新北市樹林到鶯歌的電車線昨天上午損壞，釀西部幹線大誤點。（取自臉書粉絲團「台灣便當管理局-附屬鐵路部」）

    台鐵新北市樹林到鶯歌的電車線昨天上午損壞，釀西部幹線大誤點。（取自臉書粉絲團「台灣便當管理局-附屬鐵路部」）

    台鐵新北市樹林到鶯歌的電車線昨天上午損壞，釀西部幹線大誤點。（取自臉書粉絲團「台灣便當管理局-附屬鐵路部」）

    台鐵新北市樹林到鶯歌的電車線昨天上午損壞，釀西部幹線大誤點。（取自臉書粉絲團「台灣便當管理局-附屬鐵路部」）

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