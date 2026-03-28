癌症支出破1566億元創新高 健保署揭「1原因」長期有望降負擔

健保癌症醫療支出再創新高，去年癌症醫療費用突破1566億元。（資料照）

健保癌症醫療支出再創新高，健保署最新統計，去年癌症醫療費用突破1566億元，相較5年前增加逾265億元，去年整體癌症就醫人數也逼近百萬人，年平均成長約5%。健保署醫審及藥材組組長黃育文表示，這波成長主要是早期病人變多、治療效果提升，短期支出雖增加，但長期有機會改善存活，甚至讓費用成長趨緩。

黃育文分析，癌症支出上升主要來自三大因素，一是人口老化，癌症與年齡高度相關，帶動病人數增加；二是篩檢擴大，包括針對肺癌的低劑量電腦斷層（LDCT）等政策推動，讓更多早期個案被找出；三是治療進步，標靶藥物、免疫治療及新型療法陸續納入，延長病人存活時間，也提高整體醫療利用。

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她強調，政策重點不是壓低支出，而是透過「早期篩檢、早期確診、早期治療」，搭配基因檢測（NGS）與精準用藥，將治療時機往前移。若能在零期或第一期發現癌症，不僅治療較簡單、費用較低，後續多以追蹤為主，有助降低晚期重症與長期醫療負擔。

黃育文舉例，大腸癌已透過數位轉型建立「癌症歷程」監測系統，從篩檢到治療流程逐步串接，目前糞便潛血陽性個案中，半年內完成大腸鏡檢查比例達78%，高風險個案一年內確診並就醫比例達91%，顯示過去從篩檢到確診治療容易中斷的「最後一哩路」正在改善，隨著早期發現與治療持續提升，未來醫療費用成長有機會趨緩。

黃育文也說，近年台灣癌症治療快速與國際接軌，細胞與基因治療等新技術陸續導入，短期確實推升藥費，但應視為「健康投資」，隨著治療提前介入，部分病人可避免長期住院與高強度用藥，即使需要持續用藥，也可能隨病情穩定而減量，整體支出未必等比例上升。

為落實總統賴清德提出的「百億癌症新藥基金」政見，行政院去年編列50億元癌症新藥暫時性支付預算，今年再編50億元，逐步朝百億規模累積。黃育文說，新藥可先透過暫時性支付進入臨床使用，並在2至3年內蒐集真實世界數據，再評估是否納入常規健保，形成「有進有出」的滾動式機制；癌藥基金採專款專用設計，未用完可累積至下一年度，今年仍約有87億元可用於新藥收載，透過前瞻式預算與滾動管理機制，可持續提升癌症新藥可近性，減輕病人治療負擔。

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