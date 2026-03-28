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    首頁 > 生活

    外送平台「後台真相」曝光！ 網驚：店家知道誰是常客

    2026/03/28 18:18 即時新聞／綜合報導
    店家在外送平台介面可以看到顧客購買次數，引發網友熱議，示意圖。（資料照，記者羅沛德攝）

    店家在外送平台介面可以看到顧客購買次數，引發網友熱議，示意圖。（資料照，記者羅沛德攝）

    一間咖啡店業者日前在Threads上發文，溫情向一名常客喊話「你其實默默撐著一間店的日常」，並曬出後台外送平台操作介面，只見上面標註了「常客」同時記載該名客人下單的次數。照片曝光後意外引發熱議，有網友驚呼「原來後台看得到這個人點過幾次嗎？」

    一間咖啡店業者日前在Threads上發文，貼出後台數據，只見一名常客第24次向該咖啡店下單，點了咖啡以及點心。業者也溫情告白：「謝謝每次都會點我們家的你，你可能不知道，但你其實默默撐著一間店的日常。」

    照片一出，吸引超過90萬次瀏覽，不少網友這才知道，其實每次透過外送平台向店家下單，後台都會記錄同一位顧客的下單次數。留言下方，也有不少店家曬出自家訂單，表示有客人已經下單100次、300次，一間飲料店更表示，自從2021年加入Uber後，一名客人已經下單了超過400份訂單。店家都紛紛向這些常客表達感謝。

    不少網友留言驚呼：「原來後台看得到這個人點過幾次嗎」、「原來看得到⋯⋯難怪之前有點餐多出東西，上面寫著貴客招待，我還以為是因為我每次都叫一樣的東西。」、「第一次知道欸 這樣早餐店就會發現我每次都點同一個餐點欸」、「我被送過小東西，店家還留紙條給我，說這個請妳吃」、「什麼居然看得到，之前還想說不要被發現常常點，我還換了暱稱，沒想到系統都看得到。」也有店家出面解釋：「知道妳的次數，但是品項不會秀出來。」

    不過也有部分網友表示：「i人覺得不行」、「我不知道為什麼有些店知道這個客人是常客，還可以做得很不用心」、「我以前是某間店的常客，但是每次拜託他炒麵不要加辣椒還是放一把」、「社恐表示超害怕」、「身為I人覺得好羞恥啊」。

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