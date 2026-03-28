北捷通車30年！文湖線將啟動全線列車更新 擬於2041年完工

台北捷運自1996年木柵線通車至今，今（28）日適逢30周年，台北捷運公司邀請市長蔣萬安（右二）與歷任推手、國內外軌道業者共同回顧營運里程碑。（記者廖振輝攝）

台北捷運自1996年「木柵線」（現為文湖線）通車至今，今（28）日適逢30周年，台北捷運公司邀請市長蔣萬安與歷任推手、國內外軌道業者共同回顧營運里程碑。北捷並表示，未來文湖線將啟動重大重置計畫，全線76台列車、號誌系統將全面翻新，期待於2041年完工。

台北捷運公司昨舉辦通車紀念儀式，除交通部政務次長胡湘麟、台北市長蔣萬安、副市長張溫德、秘書長王玉芬、交通局局長謝銘鴻、捷運工程局局長鄭德發；以及推動台北捷運工程的推手，包含前北市交通局長濮大威，歷任捷運工程局長賴世聲、廖慶隆、范良銹、常岐德、蔡輝昇、周禮良、張澤雄等人皆到場，並特別邀請當年木柵工程體檢委員王廷興教授、謝長安委員蒞臨，共同祝賀台北捷運通車30周年。

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北捷董事長趙紹廉指出，全台第一條捷運「木柵線」於民國85年3月28日上午6時，從中山國中站開出第一班車，謝銘鴻局長更是當年主辦的科長，時間一晃眼就是30年，期待北捷不只提供運輸業務，要以安全、品質、服務為核心理念，乘載著北市都會區的城市脈動，給予市民更優質的服務，持續服務下一個30年、130年。

蔣萬安致詞表示，北捷日運量已突破200萬人次，累積搭乘人次達145億人，成為雙北地區的交通命脈，營運可靠度更是世界第一。蔣萬安也回憶，木柵線承載他許多大學回憶，30年前考上政治大學時，身為大一新鮮人就受惠木柵線通車，讓自己就學通勤一路暢通，也因為捷運讓他和太太有約會的地方，「捷運是談戀愛的一個很好載具」，她當時住的宿舍，就是現在規劃的捷運南環段政大站。

台北捷運公司資產發展處長黃雅芬受訪指出，除了列車重要零組件、軌道設施定期更新，迎接北捷30週年，將啟動重大重置計畫，未來文湖線76台列車與號誌系統會全面翻新，今年起將執行專案工程先期規劃，期待2041年有望完工。

北捷指出，即日起至4月28日止，大安森林公園站同步舉辦30周年紀念展，現場陳列「歷年票卡展區」陳列早期磁卡、紙票、代幣單程票及珍貴的紀念票；「台北捷運制服時代展」完整呈現6代制服演進，展現專業形象；以及「獎座展區」呈現北捷在智慧運輸、數位創新及ESG領域獲獎佳績。

北捷通車30周年紀念活動由北捷同仁穿著全新「第6代制服」熱舞開場。（記者廖振輝攝）

北捷董事長趙紹廉指出，全台第一條捷運「木柵線」於民國85年3月28日上午6時，自中山國中站開出第一班車，現任市府交通局長謝銘鴻更是當年主辦的科長，時間一晃眼就是30年。（記者廖振輝攝）

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