兒童節前夕 教育部與46校共同協助身障生為自己發聲

在兒童節前夕 教育部與46校共同舉辦研習，吸引150名老師參與，協助身障生為自己發聲。（教育部提供）

為落實身心障礙學生表意權及參與權，在兒童節前夕，教育部舉辦「從發聲到實踐」教學知能研習，和全國46所國中小及高中共同推動「學生參與個別化教育計畫（IEP）」，並善用AI與多元課程，協助身障學生理解自我及參與決策「為自己發聲」，吸引150名教師參與。

教育部國教署組長孫旻儀說，推動身心障礙學生參與IEP，不只是形式上的出席，而是讓學生真正理解自身需求、表達意見，進而參與學習決策，是落實學生權利的重要一步，教育部持續透過教材推廣與跨校合作，建構以學生為中心的支持系統，讓每位身心障礙學生都能在校園中被理解、被聽見，並參與自己的學習規劃。

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孫旻儀指出，計畫委託台東大學研發教材，從不同障礙類型出發設計課程，結合AI輔助教學與營隊培力等多元方式，在教師引導下，協助學生表達想法與需求，各校也發展多元實踐模式，如跨班合作、情境模擬、角色扮演及數位工具應用，提升學生參與動機與表達能力。

第一線教師回饋，課程推動後，學生逐漸能說出自身需求，與同儕互動也更順暢。專家指出，讓學生參與IEP，不僅有助提升自我認識與自信，更能培養自我決策與倡議能力，是特殊教育的重要發展方向。

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