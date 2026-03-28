智慧垃圾車大比拚！國研盃機械競賽17隊角逐冠軍

競賽展現機械設計與系統整合能力，現場氣氛熱烈。（記者洪瑞琴攝）

看見「台灣之子」科研潛力！國家儀器科技研究中心攜手美國機械工程師學會台灣分會舉辦「國研盃智慧機械競賽」學生設計競賽（SDC），今天（28日）在成功大學機械系館登場，挑戰「多功能智慧垃圾車分揀競速賽」，冠軍隊伍將代表台灣參加美國總決賽。

隨著AI人工智慧與大數據技術發展，結合工程創新回應城市廢棄物收集管理是時代趨勢。各隊伍紛紛展示機械裝置，隊名也相當有創意。例如陽明交通大學的「iTron地縛靈」、明新科大的「話聽一半」，以及台灣科大的「大岩」。清大機器人團隊更有5組參賽，穿上繡有中華民國國旗的「Taiwan」團隊制服，氣勢十足。

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「國研盃智慧機械競賽」的題目由美國機械工程師學會總會制定，鼓勵學生將理論與實作結合，激發對科學與工程的創意。今年比賽題目為「穿梭水泥叢林的靈活清道夫」（Waste Collection Challenge），參賽隊伍需設計、製造並測試1款多功能廢棄物收集裝置，能在模擬城市環境中靈活行駛，完成垃圾與回收物的收集與分類，並運送至回收中心或垃圾場指定位置。

裝置在運作過程中還須依循場地設置的停止與方向警示標誌，確保行駛安全與效率，避免造成財產損壞或廢棄物外洩。評分標準則依廢棄物分類準確度、裝置尺寸規格與動力來源等項目綜合評估。考驗學生在精密機械設計與軟硬體整合上的能力。

國家實驗研究院說，此次競賽獲得台灣三豐儀器、均華精密、東捷科技及三聯科技教育基金會等企業支持，共同推動智慧機械人才培育。

中央大學創作團隊「獵爪清道夫」，機械裝置作品色彩鮮明（記者洪瑞琴攝）

清華大學機器人團隊由陳榮順教授（後右4）帶隊參賽，「Team Taiwan」團隊十分醒目。（記者洪瑞琴攝）

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