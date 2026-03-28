國科會AI創新應用大樓啟用 卓揆訂出年產值目標

AI創新應用大樓啟用，行政院長卓榮泰（中）南市揭幕。（記者吳俊鋒攝）

國家科學及技術委員會在台南歸仁沙崙智慧綠能科學城規劃的「AI創新應用大樓」完工，今天啟用，行政院長卓榮泰祭出降低初期投資門檻、協助企業整合資源、打造強大算力環境，以及完善內部能源基礎等4大支持措施來推動，加速大南方新矽谷的發展，讓台灣的高科技持續領先全球；他也訂出年產值2.2兆的目標，並提供3.5萬個就業機會，希望引進更多優秀人才，加入國家建設的行列。

為落實「人工智慧之島」政策，並加速南部AI產業聚落發展，中央積極推動「六大區域產業及生活圈」，大南方新矽谷為其中之一，也是未來台灣AI產業生態系的重要核心，今天的創新應用大樓啟用典禮，卓榮泰、國科會主委吳誠文、台南市副市長趙卿惠，以及立委陳亭妃、王定宇，還有產學研等各界出席見證。

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現場也有8家進駐廠商的研發成果展，包含機器人、晶片設計、韌性網路、AR/MR技術、智慧健康照護等領域，啟用儀式後，卓榮泰也進行參觀，了解產業應用的實際狀況。

卓榮泰表示，總統賴清德「均衡台灣」政策下，沙崙智慧綠能科學城一直在進步，主要就是不讓其他國家追上來，可以繼續保持領先，未來再透過AI技術導入製造、醫療、交通與城市治理等領域，推動「百工百業AI落地」，擴大應用，帶動南部產業持續升級、創新發展。

卓榮泰說，政府提出一系列的支持措施，包含租金減半，還有研發成果實質落地的加碼優惠等獎勵，以及搭起串聯的橋梁，推動台灣智慧系統整合製造平台、智慧雨林產業創生計畫，協助企業整合軟硬體與雲端資源，加速AI系統整合，創新應用發展。

在算力資源方面，政府整合產學研能量，結合AMD與工研院合作的高效能運算平台，以及國研院國家高速網路與計算中心的超級電腦與AI雲端平台，提供企業與研究團隊強大的AI算力環境，加速技術研發與應用落地；卓榮泰也宣示除了對外交通系統之外，內部能源基礎也要全力做好，打造最具韌性的基地。

吳誠文提到，台灣在半導體、雲端系統等，世界第1名，市佔率達9成，面對激烈的全球競爭，必須將優勢一直延續下去，AI之外，未來還有機器人研究中心、太空中心等，相關規劃逐步推動，他懇請預算能盡速通過，不然新案就要被卡住了，影響國家的進步發展。

趙卿惠也強調，行政院全力推動高科技發展，市府願扮演自行車公路賽中團隊的「破風手」腳色，協助化解阻力，中央、地方攜手，完美配合，達到最好的結果。

AI創新應用大樓完工，是沙崙智慧綠能科學城的新地標。（記者吳俊鋒攝）

AI創新應用大樓完工，在產官學研等各界見證下，熱鬧啟用。（記者吳俊鋒攝）

現場也展示進駐廠商的研發成果。（記者吳俊鋒攝）

AI創新應用大樓啟用，現場展示進駐廠商的研發成果。（記者吳俊鋒攝）

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