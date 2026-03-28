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    首頁 > 生活

    馬太鞍堰塞湖災後半年 農業部加速災後復耕與農遊

    2026/03/28 13:47 記者吳柏軒／台北報導
    馬太鞍溪堰塞湖災後6個月，因大量淤泥損壞農地，農業部加速災後復耕與農遊。（農業部提供）

    馬太鞍溪堰塞湖災後6個月，因大量淤泥損壞農地，農業部加速災後復耕與農遊。（農業部提供）

    馬太鞍溪堰塞湖災後6個月，農業部今（28日）指出，推動復耕復建工程不間斷，除協助遭土石淹沒農田清除雜物、改良土壤、施灑有機質肥料恢復地力，以及提供農機補助專案等工作，也同時媒合產銷、振興農村，讓受災農友及農地儘早重新恢復生機。

    農業部政務次長黃昭欽今日率隊赴花蓮縣光復鄉，實地視察多處受災農業場域，並與農民面對面交流；他指出，光復鄉歷經堰塞湖災害衝擊後，農民仍堅守土地、努力復耕，堅毅精神令人感佩，承諾中央將持續陪伴地方，以實際行動作農民最堅強的後盾，推動農業科技、產業輔導、復耕成果示範觀摩會與農遊振興等多元措施，協助當地農業加速復原。

    黃昭欽率隊首站至鳳林鎮鍾姓農友的有機大豆栽培農地，災害致其約6公頃大豆田遭土石埋沒，衝擊生活。農業部除提供有機質肥料、鹼性土壤改良資材等補助外，也與鳳榮地區農會合作媒合產銷；目前已恢復約2.9公頃農田，預計4月中上旬重新種植、8月收穫。另有北富村農田災後厚坋土層，含水量過高成為「果凍土」，農機無法進場，農業部也協助建立適用工法，改善土壤通氣與排水，讓土地恢復生產。

    除協助農地復耕外，馬太鞍擁有國家級濕地，馬太鞍休閒農業區更為我國重要的「金牌農村」，農業部除持續投入資源，修繕濕地棧道，並透過便利超商、農業易遊網宣傳；今年也將擴大推動「縱谷大地藝術季漂鳥197」，該區即日起至5月23日也推出「2026螢饗－馬太鞍濕地賞螢季」，歡迎全國民眾前往觀光，活絡原鄉農村經濟。

    截至目前為止，農業部已提供農業天然災害救助、專案休耕、農地受損復原重建補助（補助金每公頃10萬元）、農地復原及復耕專案輔導措施（國產有機肥料、鹼性土壤改良資材、機械施肥翻耕）等補救助措施，同時協助加工、理集貨、貯藏、資材室、機具室、農機、溫網室等設備補助。農業部表示，後續將持續投入資源，加速推動相關工作，協助災區儘速復耕復建。

    馬太鞍溪堰塞湖災後6個月，因大量淤泥損壞農地，農業部加速災後復耕，成功改善土壤，讓農機具順利進場，恢復生產。（農業部提供）

    馬太鞍溪堰塞湖災後6個月，因大量淤泥損壞農地，農業部加速災後復耕，成功改善土壤，讓農機具順利進場，恢復生產。（農業部提供）

    農業部政務次長黃昭欽（右3）率隊赴花蓮縣光復鄉，實地視察多處受災農業場域，瞭解農地復耕及農村產業振興辦理情形。（農業部提供）

    農業部政務次長黃昭欽（右3）率隊赴花蓮縣光復鄉，實地視察多處受災農業場域，瞭解農地復耕及農村產業振興辦理情形。（農業部提供）

    農業部政務次長黃昭欽（右1）率隊赴花蓮縣光復鄉，實地視察多處受災農業場域，瞭解農地復耕及農村產業振興辦理情形。（農業部提供）

    農業部政務次長黃昭欽（右1）率隊赴花蓮縣光復鄉，實地視察多處受災農業場域，瞭解農地復耕及農村產業振興辦理情形。（農業部提供）

    農業部政務次長黃昭欽（右4）率隊赴花蓮縣光復鄉，實地視察多處受災農業場域，瞭解農地復耕及農村產業振興辦理情形。（農業部提供）

    農業部政務次長黃昭欽（右4）率隊赴花蓮縣光復鄉，實地視察多處受災農業場域，瞭解農地復耕及農村產業振興辦理情形。（農業部提供）

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