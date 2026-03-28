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    首頁 > 生活

    基隆東信路長者走斑馬線遭撞飛 家屬要求改善交通設施

    2026/03/28 13:51 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆有80歲長者在東信路走斑馬線被撞。（記者盧賢秀攝）

    基隆有80歲長者在東信路走斑馬線被撞。（記者盧賢秀攝）

    基隆市信義區有80幾歲老人在東信路行走斑馬線卻被撞飛，家人投訴，雖有斑馬線，但因東光路下坡路段車速超快，路口紅綠燈只是預告號誌不是真的紅綠燈，造成家長和附近民眾都很焦慮。市府交通處表示，該路口已增設綠底行穿線及減速慢行等標誌，會持續檢討改善交通措施，包括增設管理號誌增設、檢討步行動線，並呼籲駕駛下坡路段及斑馬線前務必減速慢行。

    民眾指出，基隆東光路往基隆法院方向公車站牌處，雖有斑馬線，但因為東光路是下坡，車速真的超快，80幾歲健康的老人走斑馬線卻被撞飛，路口的紅綠燈只是預告號誌不是真的紅綠燈，帶小孩走斑馬線好幾次都差點被撞，一場意外讓家人都陷入焦慮 ，希望相關單位改善，讓老人和小孩可以安全過馬路去坐公車。

    有民眾說，沒有紅綠燈的斑馬線，對行人與車輛都是挑戰，尤其是晚上，視線不佳不容易分辨，希望市府研議改善配套措施。

    市府交通處表示，東信路為基隆主要道路，道路兩側巷弄多，平日車流量大，為確保民眾穿越道路安全，已增設綠底行穿線、當心行人及減速慢行以及多巷路段減速慢行標誌牌面，提醒駕駛人禮讓行人，後續將持續檢討改善相關交通措施，包括管理號誌增設，檢討步行動線。

    交通處強調，基隆市政府一向以「人本交通」為核心政策，對於任何可能威脅到長者與孩童安全的道路節點，會以最嚴肅的態度面對並積極改善。並呼籲駕駛人，行經下坡路段及斑馬線前請務必減速慢行、禮讓行人。

    基隆東信路與東光路口交通流量大，且東光路下坡車速快，民眾過馬路安全受威脅。（記者盧賢秀攝）

    基隆東信路與東光路口交通流量大，且東光路下坡車速快，民眾過馬路安全受威脅。（記者盧賢秀攝）

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