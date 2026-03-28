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    首頁 > 生活

    苗栗山佳遺址促進會成立 爭取列文資保護

    2026/03/28 13:32 記者蔡政珉／苗栗報導
    苗栗山佳遺址促進會成立，爭取山佳遺址列文資保護。（鄧淑慧提供）

    苗栗山佳遺址促進會成立，爭取山佳遺址列文資保護。（鄧淑慧提供）

    苗栗縣竹南鎮山佳里於1980年代發現地表出土不少石器與陶器的史前遺址，引起文史工作者關切，在地方老、中、青各年代關心遺址人士奔走下，苗栗縣山佳遺址促進協會今日成立，並簽署「守護宣言」，宣告將爭取山佳遺址列入正式文化資產保護，推動地方發展與考古遺產共容。

    促進會首任理事長葉財益表示，山佳遺址不只是考古學家的事，是苗栗縣人共同的根，成立促進會目的盼讓這片土地的故事不再沈默，讓後代子孫知道存在千年的文化資產。

    山佳遺址橫跨竹南山佳里、大埔里與頭份後庄里交界，當年被發現後由中研院學者實地勘查，確認為史前重要文化層，並在遺址發現不少陶質標本，臺灣陶文化協會認為，主要為容器的破片和它的附屬用品蓋、鈕等。另外出土釜鋤形器、石鑿、箭頭、尖狀器、石刀、刮削器等。

    苗栗縣山佳遺址促進協會成員鄧淑慧說，山佳遺址多年來僅是一個名詞，未正式納入文資保護範圍，遺址位於竹南科學園區南側，首要目標除讓山佳遺址具備正式文資身分，並讓大家認識在地的史前文化，再透過考古、教育活動認識史前的「高科技」。

    鄧淑慧強調，考古與發展可以共容，雖然次序跟步驟比較繁複，但成果可促進文化跟觀光；促進會也指出，未來將致力於遺址的保存工作、推廣教育工作。

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