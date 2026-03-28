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    首頁 > 生活

    台南後壁寫生比賽不只是比賽 行銷後壁觀光

    2026/03/28 12:52 記者楊金城／台南報導
    在百年糖廠的後壁烏樹林休閒園區舉辦寫生比賽，學生隨性席地而坐作畫。（後壁公所提供）

    在百年糖廠的後壁烏樹林休閒園區舉辦寫生比賽，學生隨性席地而坐作畫。（後壁公所提供）

    台南市施金輝文化藝術基金會今天（28日）在百年糖廠的後壁烏樹林休閒園區舉辦第2屆全國學生繪畫寫生比賽，參加人數近350人，為提升競賽水準，基金會邀請國內知名藝術家林昭安、莊慶芳及劉婷瑟擔任評審並在下午即審即公布成績，十分慎重，寫生比賽兼具行銷後壁觀光。

    基金會董事長林穎英表示，寫生比賽在推動美術館所在地後壁區的社區人文營造與共榮發展，並鼓勵學生創作，且促進親職教育與休閒活動的推展，也讓更多人認識台灣糖業發展的風華及產業遺址的維護與永續利用。

    寫生比賽為現場繪畫，表現題材形式不拘，可以採用各種媒材及描繪工具，參賽學生由家長陪同從全國各地前來烏樹林休閒園區，比賽期間還可搭乘五分車遊覽田野風光和園區的人文風情，有學生就以搭五分車懷舊之旅為寫生題材。

    後壁區長李至彬表示，這次全國學生繪畫寫生比賽推動在地人文共榮，藉由活動辦理，也行銷了後壁觀光和特色農產，比賽別具意義。

    莊慶芳指出，戶外寫生是孩子觀察、理解與概括的過程，讓孩子貼近自然，感受世界的美麗、奇妙和變化，有助提升美的感受力及展現自主的繪畫創意。

    寫生比賽促進親子感情和親職教育。（後壁公所提供）

    寫生比賽促進親子感情和親職教育。（後壁公所提供）

    寫生比賽也行銷後壁觀光，讓更多人知道。（後壁公所提供）

    寫生比賽也行銷後壁觀光，讓更多人知道。（後壁公所提供）

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