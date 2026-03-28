「宜蘭童樂會」吸引逾6千人 週日再放電1天

宜蘭市公所今年以「奇幻樂園大冒險」為主題，在運動公園打造多項遊戲設施，吸引親子放電同歡。（記者王峻祺攝）

「宜蘭童樂會」今天在宜蘭運動公園登場，現場除有巨型氣墊童趣樂園、市集外，還安排大型腕龍玩偶及恐龍探險隊穿梭園區，吸引超過6千人同歡合影，週日活動還有1天，宜蘭市長陳美玲邀請大小朋友一起來場童話歷險記，感受超愜意的友善親子空間。

宜蘭市公所今年以「奇幻樂園大冒險」為主題，在運動公園打造多項遊戲設施，還舉辦多場藝文展演以及兼具娛樂教育的節目，今天由「愛麗絲夢遊仙境」演出開場，華麗繽紛的小丑和可愛怪獸，從台上演到台下，逗得親子們呵呵大笑。

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公園四處也穿梭大型腕龍玩偶，一旁還有雜技、魔術與音樂饗宴，下午則由「紙風車劇團」壓軸，帶來「巫頂環遊世界」的奇幻旅程，帶領民眾穿越森林與海洋，一起協力推動海洋生物向前。

宜蘭市長陳美玲說，現場打造親子友善空間，不僅有各式寓教於樂的設施及課程，讓大小朋友盡情放電，還有50攤以上市集，提供親子一起悠閒逛街、滿足味蕾，週日活動再1天，將有小朋友最愛的YOYO哥哥姐姐帶動唱跳。

「宜蘭童樂會」在宜蘭運動公園登場，現場除有巨型氣墊童趣樂園、市集外，還安排大型腕龍玩偶及恐龍探險隊穿梭園區。（記者王峻祺攝）

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