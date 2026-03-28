頭份國小校慶迎接2600餘萬元大禮 新運動場跑道暨司令台啟用

頭份國小校慶啟用2600餘萬大禮，運動場跑道暨司令台落成啟用。（苗縣府提供）

苗栗縣頭份市頭份國小今天迎來127週年校慶，校方也迎來大禮，斥資2600餘萬元的嶄新運動場跑道暨司令台落成啟用，苗栗縣政府表示，新運動場改善長年困擾學校的場地破損問題，也象徵頭份國小校園環境全面升級。

苗栗縣長鍾東錦與苗縣副議長張淑芬、議員蕭詠萱、陳永賢、鄭聚然、徐功凡、陳光軒、曾玟學、頭份市長羅雪珠、市代會主席溫宜靜等共同主持剪綵；鍾東錦表示，整建工程由縣府投入2635萬元經費，新跑道採用高品質合成橡膠鋪面，具備良好的緩衝效果與耐用特性；原有司令台重新設計整建，融入校園美學元素；工程也同步改善校園排水系統，解決以往場地容易積水的問題，以便操場在雨後也能快速恢復使用。

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另外，頭份國小活動中心空調已使用超過25年，機組老舊且效能不彰，縣府去年8月補助290萬元完成冷氣設備更新。鍾東錦指出，完善的設施設備是教育的基礎，未來將持續推動校園環境優化計畫，結合體育教育與生活美學，讓孩子在健康、舒適的環境中快樂成長。

頭份國小校長李豪朕強調，新運動場不僅是體能訓練場，更是一座培養團隊合作與自信的「動態教室」；縣府教育處長葉芯慧則說，將持續協助縣內各校改善軟硬體，為縣內教育發展奠定穩固根基。

頭份國小校慶啟用2600餘萬大禮，運動場跑道暨司令台落成啟用。（苗縣府提供）

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