竹縣勞動教育扎根校園活動開跑 教案設計、漫畫競賽有獎金

新竹縣政府「勞動教育扎根校園系列活動」開跑！（新竹縣政府提供）

新竹縣政府「勞動教育扎根校園系列活動」開跑，推出師資培訓、校園講座、創意競賽及成果專網等；為激發師生的參與感，5月將舉辦勞動教育教案設計競賽，特優獎金6000元，9月還將推出勞權教育漫畫競賽，特優獎金3000元，期帶領全縣師生知權、懂權、用權。

縣長楊文科表示，「教育不只是知識傳授，更要讓孩子懂得保護自己。勞權教育能讓學生提早掌握職場知識，了解自己的權利與義務，也是社會公平與正義的重要基礎」，期盼透過教育扎根，培育出具備自我保護能力與社會責任感的青年世代。

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教育局表示，勞動教育扎根校園系列活動首站在新埔國中，舉辦「勞動教育種子師資培訓營」，邀請魏大千律師帶領60名國高中教師解析個體勞權，例如求職防騙、打工權益、職災、職場霸凌與性騷擾防治等，並關注於集體勞權議題如勞資會議、工會認識及罷工運作，希望透過實務案例分享，讓教師們更理解學生在職場中可能面臨的權益挑戰，並掌握如何引導學生正確應對。4月將進行教學策略實作工作坊，協助教師開發最適性教案，確保勞權教育順利融入校園。

除了教師端，新竹縣政府預計5月至11月期間，規劃全縣國高中辦理校園宣導講座，內容除涵蓋勞動法令，更特別融入金融教育（如薪資管理、基本稅務），結合教育局自製宣導短片，透過生動影音與案例分享，提升學生的學習動機。

另為激發師生參與感，同步規劃兩大競賽，其一為勞動教育教案設計競賽，鼓勵教師將生活時事結合勞動議題，特優獎金6000元，公開徵件自5月起至9月止。其二為勞權教育漫畫競賽，預計9月起開放新竹縣全縣國高中學生投稿，鼓勵學子透過藝術創作理解勞動權益，特優獎金3000元，並將製作得獎作品集的電子書。

相關內容及訊息可至新竹縣勞權教育專網查詢： https://hcclabor.tw/news.php 。#

新竹縣勞動教育扎根校園系列活動，推出師資培訓、校園講座、創意競賽及成果專網等。（新竹縣政府提供）

新竹縣勞動教育扎根校園系列活動首站在新埔國中，舉辦「勞動教育種子師資培訓營」。（新竹縣政府提供）

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