桃市逃逸移工1萬1900餘人 勞動局長：配合「祥安專案」查處

桃園市政府勞動局持續派員訪查外籍移工，希望助他們安心工作並降低逃逸誘因。（圖由桃園市政府提供）

桃園市外籍移工超過13萬5000人，市府勞動局統計，逃逸移工竟高達1萬1900餘人，議員游吾和直指全國去年涉及刑案的移工約1萬人，其中9成是被詐騙集團吸收而作為人頭帳戶，市府應正視移工的逃逸與涉案等問題；市府勞動局長李賢祥說，已配合移民署提報國家安全局成立的「祥安專案」，加強行蹤不明移工在台非法活動專案工作的查處。

議員李宗豪說，中央政府持續放寬移工引進政策，相信桃市內移工人數也會持續增加，目前市府的外籍移工訪查人員僅54人，每人須負責訪查約2500名移工，訪視、管理的量能都明顯吃緊；議員楊朝偉表示，民眾曾反映被逃逸外勞駕車碰撞後，對方就跑了，根本求償無門；議員林政賢建議，市府成立「處」級機關強化外籍移工管理。

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桃園市副市長蘇俊賓表示，移工相關的服務量能應隨著移工人數增加，市府持續朝「移民署（此為中央權責）人力編制增加、擴充訪視員的員額、強化安置資源」加強，但相關措施仍須中央政府支持，至於成立「處」級機關的可行性可進一步研議。

針對移工的逃逸或涉案問題，桃市勞動局除配合執行「祥安專案」，也會依就業服務法規定，針對非法聘僱者嚴加裁處，最高可處75萬元罰鍰；為保障移工權益與人身安全，勞動局已建立訪查風險管理機制，並落實關懷與實地訪查，以確實掌握移工的工作情形、生活管理、住宿環境等，讓移工安心工作並降低逃逸誘因。

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