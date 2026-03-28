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    首頁 > 生活

    基隆七堵火車站前後站人行環境 4月初開工改善

    2026/03/28 12:39 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆七堵火車站後站將進行通學步道斷點改善工程。（記者盧賢秀攝）

    基隆七堵火車站後站將進行通學步道斷點改善工程。（記者盧賢秀攝）

    基隆市長興國小周邊部分路段人行空間中斷，車速偏快、視線受遮蔽、卸貨車占用行穿線，影響學童通行安全，市府將於4月8日進場施工改善通學步道；此外光明路改善工程二期將4月7日開工，七堵火車站前後站將同步進行人行環境改善工程，市府將要求廠商交通維持計畫及動線規劃。

    市府工務處土木工程科張佑竹科長表示，教育處盤點校園周邊通學需求，向內政部「永續提升人行安全計畫」申請補助，推動「長興國小周邊通學步道改善工程」，日前在長興國小舉辦施工前說明會，由工務處向地方居民、家長及相關單位說明工程內容、交通維持措施及動線規劃。

    工務處指出，施工範圍位於七堵區東新街及東新街4巷，部分路段人行空間中斷，且車速偏快、視線受遮蔽、卸貨車占用行穿線及人車動線交織，影響學童通行安全，因此將改善東新街、東新街4巷，串聯長興國小後門至七堵火車站周邊通學動線，全長約180公尺。

    工務處表示，將新設標線型人行道、調整行穿線位置、優化路型及設置無障礙設施，補齊人行動線斷點，並調整停車配置、保留家長接送區，以兼顧通行安全與使用需求。

    家長也關心卸貨車占用行穿線、視線遮蔽及施工期間交通影響，工務處表示，將協調台鐵調整卸貨時段、評估設施共桿設置並辦理必要植栽修剪，同時要求施工廠商依交通維持計畫規劃動線，並協調鄰近建案錯開施工車流，以維行人安全。

    工務處指出，長興國小周邊通學步道改善工程將於4月8日進場施工，工期約4個月；光明路改善工程第二期也將在4月7日開工，七堵火車站前後站人行環境同時施工，會採「分進合擊」方式整體推動，並加強動線規劃。

    基隆長興國小周邊晴雨走廊影響行人視線，人行道機車亂停，將拆除改善。（記者盧賢秀攝）

    基隆長興國小周邊晴雨走廊影響行人視線，人行道機車亂停，將拆除改善。（記者盧賢秀攝）

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