「台北縣府員工宿舍」活化「新板設計基地」即日啟用 今明辦創意市集

「新北青創新板設計基地」啟用典禮上也安排時裝走秀。（記者黃子暘攝）

1960年代建置的台北縣（現新北市）政府宿舍群座落板橋區新板特區新民街上，精華地段近60年老屋經市府青年局整理後活化為「新北青創新板設計基地」，即日起開放大眾使用。市長侯友宜表示，新板基地是青年局首度聚焦設計領域的創業基地，並將剛從「匈牙利永續時裝週」歸國的國際級設計作品搬進老巷弄；今（28）日、明（29）日舉行「Young Talents創意市集」，現場更有音樂與DJ接力演出，拍照打卡即可兌換限量義式冰淇淋或法式瑪德蓮。

啟用典禮現場，設計師吳伯玲、詹宗佑、呂忠靜展出匈牙利「全球永續時尚週」參展作品，相關作品使用永續材料，呼應基地老建築翻新、空間再利用的「Upcycle（升級再造）」精神；開幕展覽「RE:Fashion 再織未來」自即日起同步開跑至5月10日，展覽呈現輔大織品服裝設計系師生如何運用零廢棄版型、紡織廢料化為時尚精品。

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侯友宜表示，新板基地運用台北縣府員工宿舍，藉由耐震補強與空間再設計，保留建物歷史紋理，並與輔仁大學織品服裝學院合作導入展覽輔導、品牌測試、創業培育功能，透過產官學合作，讓鬧區後巷成為青年創作者建立品牌的重要基地。

青年局長邱兆梅表示，年輕設計師不缺創意或作品，而是缺乏與消費者對話的空間，盼藉由新民街老宿舍群優越的地理位置、策展門檻低的展覽空間，做為年輕設計師與市場接軌的第一步；基地共規劃兩個主要空間，包括「時尚展覽區」及「多功能活動區」，並設有時尚圖書館。未來將定期展出青年設計師與創作者作品，也將舉辦講座、工作坊等活動。

青年局補充，新板基地開放時間為每週三至週日10點至18點。

「新北青創新板設計基地」啟用典禮上也安排時裝走秀，青年局長邱兆梅參加走秀。（記者黃子暘攝）

1960年代建置的台北縣（現新北市）政府宿舍群座落板橋區新板特區新民街上，精華地段近60年老屋經市府青年局整理後活化為「新北青創新板設計基地」，即日起開放大眾使用。（記者黃子暘攝）

1960年代建置的台北縣（現新北市）政府宿舍群座落板橋區新板特區新民街上，精華地段近60年老屋經市府青年局整理後活化為「新北青創新板設計基地」，即日起開放大眾使用。（記者黃子暘攝）

1960年代建置的台北縣（現新北市）政府宿舍群座落板橋區新板特區新民街上，精華地段近60年老屋經市府青年局整理後活化為「新北青創新板設計基地」，即日起開放大眾使用。（記者黃子暘攝）

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