隊伍綿延600公尺！崙背信徒迎接「粉紅超跑」發1700個瑜伽墊

香燈腳開心領取瑜伽墊。（記者李文德攝）

苗栗白沙屯拱天宮媽祖北港進香，4月12日出發，預計16日抵達北港，作為媽祖信徒的崙背鄉民代李居安，與好友們共同募資製作1700份「期待在崙背遇見祢」瑜伽墊，今明兩天發送給香燈腳們結緣，隊伍綿延近600公尺，更有信徒昨晚就來排隊等候領取。李表示，盼瑜伽墊能提供信徒方便休息。

白沙屯媽祖4月12日將從拱天宮出發，預計16日中午抵達北港朝天宮，20日回宮。中部各地已有不少媽祖信徒做好準備迎接媽祖。今早崙背忠孝北街排滿民眾領取瑜伽墊。

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首位排隊領取的潘先生表示，已徒步進香10年，去年沒排到領取瑜伽墊，此次得知消息後就昨天晚上趕到崙背通宵排隊，領到後更要準備好體力，準備和媽祖同行。

李居安表示，他與朋友多年來都會集資準備飲料，但發現不少香燈腳要休息時躺在紙箱上，因此和朋友們討論後，決定製作瑜伽墊方便信徒們休息，前年製作1200個、去年1500個，直至今年已準備1700個，超過80個信徒共同響應。

李居安指出，每年物價波動，三年前一個瑜伽墊成本約120元，今年已漲至140元，因此總花費超過27萬元，不過一切都是為了媽祖，1700份的瑜伽墊，考量週六還是有信徒會上班，因此今天先發一半，明天再送其餘部分，香燈腳只要出示今年報名臂章，就能領到一份瑜伽墊，活動不能代領，數量有限。

今天領取活動，立委劉建國也來一起發放。他表示，3年來透過民間力量發放瑜伽墊給香燈腳們，為各地辛苦的香客有個最舒服的休息工具，得到更充足的體力回復，用最歡喜的心情跟隨媽祖，也祈求媽祖也能來崙背賜福。

李居安與好友們集資準備1700份瑜伽墊，今明兩天發放給香燈腳。（記者李文德攝）

立委劉建國發放瑜伽墊給小朋友。（記者李文德攝）

排隊人潮綿延將近600公尺。（記者李文德攝）

排隊人潮綿延將近600公尺。（記者李文德攝）

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