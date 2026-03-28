品味蘇式生活 台南「蘇州采之齋」傳承百年手作家鄉味

雪片糕、南棗核桃糕是蘇州采之齋主打商品。（台南市政府提供）

戰後隨著國民政府來台，許多退役軍人帶進大江南北特色小吃與糕點製作技藝，知名「蘇州采之齋」源自上海老大房，傳承百年手作，是台南少數專賣蘇杭茶食點心的餅店代表，也成為異鄉遊子最懷念的家鄉味。

蘇州采之齋創辦人閻仲堯在戰後來台，因緣際會進入台北「上海老大房」學藝，再南下到「萬有全」工作，在知名南北貨食品行的工作經驗，讓他學得醃製火腿臘肉與糕點的好手藝；1970年在大同路創業至今，主打火腿臘肉與蘇州茶食糕點。

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蘇州采之齋除了年節應景的臘肉、粽子、月餅等食品，以及平日製作麵包、包子、餃子、糕餅點心外，早年還配合國防部供應食品給軍方，也交貨給軍公教福利中心及各縣市的消費合作社，更在街坊與附近大林新村居民的支持下，生意一度火紅。第二代閻復輝接手後，努力在包裝與食品保存上下功夫，並積極拓展通路，如今上網也能買得到蘇州采之齋的糕點。

閻復輝表示，古法純手工製作糕點，為的是讓顧客感受蘇杭點心的手感與細膩，在忙碌的生活中也能緩下來，品味蘇式生活的風雅，儘管懂得蘇州糕點的人愈來愈少，但父親與他仍然堅持保留這股家鄉味，讓這獨樹一幟的傳統點心流傳下去。

蘇州采之齋以蘇杭茶點最為知名，源自江南一帶的雪片糕，以糯米粉與糖粉加入桂花、核桃蒸製後再切成薄片，質地軟韌、香氣十足。流傳已久的芝麻交切，經熬糖、混合、輾壓、切片等多道工序製成，薄脆順口、甜而不膩。綠豆糕，豆香濃郁、綿密道地，隱約透著獨特的香油氣息而與眾不同。還有鍋粑、筍豆等鹹食小點，及用篩子徒手滾出來的手搖元宵。

觀旅局長林國華表示，台南是美食之都，糕餅甜點尤為知名且別具特色。今年特別規劃「鹹甜引路台南味」系列報導，介紹台南的糕餅與甜點，也透過糕點職人引路，邀民眾來一趟台南蘇杭茶點代表「蘇州采之齋」，品嘗坊間少有的蘇杭點心。

蘇州采之齋也有許多傳統漢餅。（台南市政府提供）

第二代閻復輝接管家業，女兒小小年紀也常在店內幫忙。（台南市政府提供）

蘇州采之齋的元宵是手「滾」出來的，口感紮實，桂花內餡淡雅清甜，每到元宵節經常供不應求。（台南市政府提供）

蘇州采之齋保留特色蘇杭茶食糕點，並兼售現成食品，轉型經營。（台南市政府提供）

蘇州采之齋主打年節貨與蘇州茶食點心，早年店內總是掛滿火腿臘肉。（台南市政府提供）

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