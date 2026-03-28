高雄大林蒲遷村住商區協議價購說明會啟動 最快明年8月領取土地

大林蒲遷村住商區協議價購說明會啟動。（都發局提供）

為加速大林蒲遷村作業，繼今年初啟動宗教設施協議價購說明會後，高市都發局預計自4月8日起至10月間，針對4800多位住商區地主，正式展開協議價購說明會，力拚於116年初辦理「1坪換1坪」抽籤配地作業，預期最快在明年8月就能領取遷村安置區土地，建造新家。

都發局指出，特別規劃分流機制，於中油大林蒲文康活動中心分108場次舉辦說明會，每場次安排約50人，以確保溝通品質。說明會通知分兩梯次寄送，第一梯次已於3月底寄發，第二梯次預計於4月底至6月中下旬陸續送達各戶。

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都發局強調，說明會的場次先後，絕對不影響未來抽籤配地的順序，請鄉親安心依通知場次出席即可。至於非住商區土地協議價購，及農業區選換高坪特定區住宅區說明會，市府也會於5月起召開。

都發局說明，鳳山、前鎮遷村安置地的公共建設也同步展開，將新增28條寬10至15公尺道路，預計於5月起陸續施工，打造更完善的交通設施。此外，新材料產業園區的各項法定程序，預計於今年10月前完成，並於年底前由經濟部完成產業園區報編，為116年正式展開的抽籤配地及協議價購發價作業奠定基礎。

為確保民眾權益並加快日後作業流程，都發局提醒產權釐清部分，如土地有繼承需求請儘早辦理；抵押權若已清償務必辦理塗銷；聯絡地址若有異動，請至地政事務所辦理變更登記；農產查估部分，協議價購將連同地上建物與農作物一併辦理，對先前農作物查估有疑義的鄉親，可向農業局申請複查；至於有意選擇房屋方案的鄉親，收件將於今年4月底截止（視情形必要時延長至5月底），請把握時間申請。

大林蒲空拍圖。（高市府提供）

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