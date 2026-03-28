淡江大橋主橋塔關鍵塔吊提前拆除！ 離5/12通車前再邁一大步

公路局已拆除淡江大橋主橋塔的吊車。（公路局提供）

淡江大橋主橋塔施工期間最重要的高空作業設施是高達200公尺的塔吊系統，已順利完成階段性任務。施工單位歷經2個月艱鉅的高風險作業，已在前天（26日）完成所有高空工作平台、斜撐系統及塔吊設施拆除作業，較原定期程提前9天完成。

淡江大橋由交通部公路局獨立建造，是國內重大交通建設之一，也是近年最受矚目的指標性工程。公路局說明，淡江大橋預計在今年5月12日正式通車，目前工程已進入最後收尾階段。

請繼續往下閱讀...

其中，主橋塔塔吊拆除作業是此階段最重要、也最艱鉅的工作之一。淡江大橋主橋塔高度約海平面200公尺，施工期間主橋塔所需鋼筋、模板、混凝土、斜張鋼纜及各項施工物資，都須仰賴塔吊進行高空吊運與支援施工，可說是主橋塔施工不可或缺的關鍵設備，從塔吊逐步爬升安裝、配合主塔施工，到最後降塔拆除，每一階段都攸關主橋塔能否順利施工及整體工程能否如期推展的重要關鍵。

公路局表示，塔吊設施拆除作業自1月27日啟動以來，過程中不僅要克服高空拆除本身的高度風險，還須隨時因應強風、降雨等不穩定天候影響，施工難度極高。

為了與時間賽跑，施工團隊甚至在農曆春節期間也持續堅守工地、未曾停歇，並把握每一次天候放晴的空檔延長工時、加緊趕工。最終在各單位密切合作下，順利於3月26日完成全部拆除作業，歷時約兩個月，較原訂目標提前9天完成。

公路局強調，塔吊拆除順利完成，不僅象徵淡江大橋主塔施工階段的重要任務圓滿達成，也為後續橋梁景觀整備、附屬設施完善及通車系列活動籌備，騰出更充裕的施作與整備空間。

淡江大橋預計在5月12日通車。（公路局提供）

交通部次長陳彥伯到淡江大橋視察。（公路局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法