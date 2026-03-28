北士科洲美國小復校籌備處揭牌 北市府擬投20億、至少設12班

洲美國小復校籌備處今揭牌，進行校史導覽。（記者方賓照攝）

台北市政府今年2月與輝達簽約，而因應北投士林科技園區重劃於2015年停辦的洲美國小，現正進行復校籌備階段，台北市教育局今（28日）舉行籌備處揭牌典禮。台北市長蔣萬安表示，北投士林將迎來黃金時代，市府預計投入20億元，成立至少12班級的學校，並以「雙語、AI、永續」為主軸，替國家培養科技人才，預計2031年完工。

今日揭牌典禮，洲美國小歷任校長、校友以及地方人士共同到場見證，典禮活動以「鏈結北士科，智匯新教育」為主題，象徵以洲美國小為區域中心，串聯在地記憶、科技創新與全球視野，為北士科注入教育新動能，並展現市府推動區域教育均衡與新校建設的重視。

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蔣萬安說，洲美國小曾是洲美地區重要的學習場域，因應北士科規劃，校門雖一度闔上，卻始終留在校友與社區的記憶與期待之中。現今正處於北士科產業興盛、城市版圖改變的關鍵時刻，市府啟動復校籌設，盼讓下一代在科技與人文交織的土地上學習，培育具備創新思維、國際視野與跨域能力的未來人才；此外，國際羽球館也將照原定計劃在國小旁興建。

他說，市府與輝達2月完成簽約，將迎來超過1萬個工作機會，輝達從興建到營運將至少投入400億元經費，所以北投士林地區將迎來黃金時代，相應也會有巨大的孩子教育需求，因此市府預計投入20億元，在此成立至少12個班級的學校，教育主軸以「雙語、AI、永續」規劃，同時也規劃籌設洲美國中，並將結合周邊文林國小、明德國中、中正高中，共同組成「北士科教育聯盟」。透過跨校資源整合，打造從國小到高中的完整科技教育體系，目標是為台灣培養具備國際競爭力的AI科技尖兵。

教育局指出，洲美國小校舍預定於2031年完工，預計投入約20多億元經費，初步規劃12班以上規模（包含普通班12班、海外攬才專班2班、體育班2班、特教班2班及幼兒園5班），並以「AI新創教育、國際雙語教育、樂活教育、永續教育」為課程主軸；同步進行洲美國中設立規劃，逐步建構北士科洲美段國中小無縫銜接的教育量能。

教育局說，洲美國小包括三大亮點，未來將以「人文、科技、國際、永續」四大核心，成為台北市推動教育創新與城市未來發展的重要示範基地；此外將秉持「開放校園、社區共享、教育共榮」理念，凝聚地方居民與教育夥伴，成為北士科教育聯盟，以垂直銜接、橫向共創、永續共學方式，發展以學習者為中心的學校體系；未來校舍也將導入智慧建築、綠能科技、能源管理、數據監控與智慧防災監控系統，實踐教育、科技、安全與永續並進的校園願景。

教育局強調，洲美國小不只是北士科園區的一所學校，更是北市教育創新、社區共學與永續城市願景的重要據點。市府將持續推動優質校園建設，讓教育與城市發展同行，為孩子打造兼具創新、智慧與永續的學習環境。

因應北投士林科技園區重劃於2015年停辦的洲美國小，現正進行復校籌備階段，台北市教育局今（28日）舉行籌備處揭牌典禮。（記者方賓照攝）

因應北投士林科技園區重劃於2015年停辦的洲美國小，現正進行復校籌備階段，台北市教育局今（28日）舉行籌備處揭牌典禮。（記者方賓照攝）

蔣萬安參與洲美國小校史導覽。（記者方賓照攝）

因應北投士林科技園區重劃於2015年停辦的洲美國小，現正進行復校籌備階段，台北市教育局今（28日）舉行籌備處揭牌典禮。（記者方賓照攝）

因應北投士林科技園區重劃於2015年停辦的洲美國小，現正進行復校籌備階段，台北市教育局今（28日）舉行籌備處揭牌典禮。（記者方賓照攝）

洲美國小籌備處揭牌。（記者方賓照攝）

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