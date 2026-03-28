台南抽驗79件清明應景食品 全數合格

台南市政府衛生局針對清明節應景食品進行抽驗。（南市衛生局提供）

因應清明節將至，台南市衛生局針對清明節祭祀常用之三牲五果及潤餅等食材，提前於傳統市場、超市、賣場及餐飲業者進行抽驗，共計79件，檢驗結果均符合規定。

台南市衛生局說，此次抽驗品項及檢驗項目包括潤餅（皮）7件、麵製品10件、豆製品14件、素食製品4件，以及蔬果與三牲等，共計79件。檢驗項目涵蓋動（植）物性成分、防腐劑、著色劑、殺菌劑、衛生指標菌及農藥殘留等，結果均符合規定。衛生局提醒，應特別注意食品選購與保存方式，避免長時間放置導致變質；祭祀後食品應充分加熱再食用。

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衛生局呼籲，食品業者應落實自主管理，遵守《食品安全衛生管理法》，確保消費者飲食衛生安全。若發現食品業者未遵守食品良好衛生規範準則規定，依違反《食品安全衛生管理法》，命業者限期改正且未於限期內改正，將依同法處以6萬元至2億元罰鍰。若業者登錄不實或未依食品添加物使用範圍及限量暨規格標準使用食品添加物，則可依同法處以3萬元至300萬元罰鍰。此外，符合中央公告規模及類別的食品業者應投保產品責任保險，未按規定投保者將面臨最高達300萬元罰鍰。

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