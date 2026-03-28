國道楊梅延伸頭份工程徵地拆遷 曾資程：爭取最佳補償條件

國道楊梅延伸頭份工程用地徵收家園需拆除，新竹市議員曾資程表示會爭取最佳補償條件。（記者洪美秀攝）

國道1號楊梅延伸頭份的高架工程正進行用地徵收作業，新竹市有水源里住戶因配合此工程，面臨祖輩居住數十年的老舊家園須配合拆除，且拆除範圍近一半，老舊房子被拆掉剩一半根本不能住。市議員曾資程與水源里長曾翰揚獲陳情後與高公局開協調會，籲中央除用地徵收補償費，也應將租屋補貼也納入，保障住戶最佳權益。

曾資程提到，鄉親都願意配合國家重大建設發展進行房屋拆除，但政府也應考量住戶對老舊房舍的結構安全與補償機制，進行充分討論與協調。經現場確認與溝通，高公局明確表示，考量建物結構安全問題，同意朝「全棟補償」方向辦理，後續拆遷補償金額也會重新查估，同時會以電話及公文回覆，讓程序更透明、資訊更即時。

請繼續往下閱讀...

曾翰揚也提醒高公局，依據《新竹市辦理公共工程拆遷補償自治條例》第11條之1規定，拆遷戶可享有最長3年、總額72萬元的租金補貼，這部分他會為鄉親爭取最佳補償權益，尤其房子被拆掉無法居住，政府應照顧拆遷戶的居住需求，在用地價購或地上物補償上，從優處理，給予合理且有溫度的對待。對此，高公局回應將帶回研議，納入整體補償方案評估。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法