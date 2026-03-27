竹北「星空」網球場、匹克球場今開箱 市民有Happy Hour

新竹縣竹北市長鄭朝方（左4）今天跟大家一起開箱星空網球場和匹克球場，宣告即日起開打。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北市公所打造，位於文興路跟自強1路口、公25公園的「星空」網球場和匹克球場，今天趁著鄰近兒童節，由竹北市長鄭朝方會同新竹縣網球協會理事長陳詩文、網球國手蔡長霖以及嘉豐國小的匹克球校隊共同「開箱」體驗，宣告這處球場正式「開打」！

鄭朝方也宣布竹北市民的Happy Hour，從今天（27日）下午3點起到4月30日前，線上受理免費租借這個場地，第1週每人、每天可免費使用這個網球場或匹克球場2個小時，後續會視其人氣狀況滾動式調整使用時間。

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他也說，這2個球場延續過去幾個球場的星際風，花費至少2700萬打造，一個是公所打造的首座網球場，而匹克球場則是大新竹唯一的公立球場，因腰燈選用極光紫，地坪則是薰衣草紫，鄰近完工時就有很多人前去踩點朝聖。

陳詩文說，大部分球場都是內、外場同一色調，首次看到這樣的搭配，原本擔心會產生視差影響打球，結果發現完全不會又美麗。而且國內公、私立球場很少有像世界網球4大公開賽般，在周邊附屬設施規畫有標記竹北的字樣或圖騰，這座球場做到了，讓他很驚艷。他持續敲碗期待竹北能持續增設1個擁有10到12面、能舉辦全國性賽事的大型網球場，畢竟新竹縣是全台22縣市中唯一沒有能辦大型賽事場地的地方。

至於蔡長霖說，他跑過世界3、40個國家，第一次看到這麼漂亮的網球場，且充滿設計感，他非常期待跟大家一起在這打球。

新竹縣竹北市長鄭朝方（左4）今天跟大家一起開箱星空網球場和匹克球場，宣告即日起開打。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北市長鄭朝方跟嘉豐國小匹克球校隊隊員們，率先體驗星空匹克球場。（記者黃美珠攝）

星空網球場完工了，市長鄭朝方和網球國手蔡長霖搶先對打體驗。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北市長鄭朝方替星空匹克球場開球宣布啟用。（記者黃美珠攝）

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