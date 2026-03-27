尋找「頭份黑白大廚」 頭份四月八炒米粉大賽廣邀高手

尋找「頭份黑白大廚」 ，頭份四月八炒米粉大賽廣邀高手參賽。（記者蔡政珉攝）

苗栗縣頭份市百年客家文化慶典「頭份四月八」系列活動將持續舉辦近年廣好評的炒米粉大賽，頭份市長羅雪珠今天化身廚師，使用頭份在地醇黑的「黑豆醬油」，以及雪白的「頭份尖山米粉」，並結合東方美人茶入菜現炒米粉。頭份市公所表示，今年歡迎各路好手挑戰成為「頭份黑白大廚」，相關比賽報名資訊，可以在頭份市公所臉書粉絲團「緣頭小份」中查詢及報名。

羅雪珠表示，尖山米粉與黑豆醬油是頭份最具代表性的特產，也是炒米粉比賽基本創作素材，炒米粉大賽參賽者可以發揮創意、經驗，設計葷食或素食米粉，挑戰評審味蕾，冠軍獎金5萬元、亞軍3萬元、季軍2萬元，另頒發創意獎、澎湃獎、人氣獎等獎項，獎金皆為2萬元。

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頭份市公所今年以「頭份迎頭香」為主題，規畫了一系列精彩活動，「青年爐主創意供桌大賽」於5月22日登場，不少市民喜愛的「庄神搖滾演唱會」則在5月23日晚上熱鬧開唱，重頭戲炒米粉大賽則在5月24日舉行。此外，頭份市公所今年首度舉辦「頭份四月八創意視覺徵選」，首獎同樣祭出5萬元，希望吸引設計人才參與，為傳統民俗活動注入美學新元素。

頭份市公所強調，「頭份迎頭香」主題目的為呈現「客鄉茶香米粉香、頭份平安迎頭香」概念意涵，希望吸引全國遊客拜訪頭份，感受客家庄的好客熱情。

尋找「頭份黑白大廚」 ，頭份四月八炒米粉大賽廣邀高手參賽。（記者蔡政珉攝）

尋找「頭份黑白大廚」 ，頭份四月八炒米粉大賽廣邀高手參賽。（記者蔡政珉攝）

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