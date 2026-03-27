為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    尋找「頭份黑白大廚」 頭份四月八炒米粉大賽廣邀高手

    2026/03/27 13:41 記者蔡政珉／苗栗報導
    尋找「頭份黑白大廚」 ，頭份四月八炒米粉大賽廣邀高手參賽。（記者蔡政珉攝）

    尋找「頭份黑白大廚」 ，頭份四月八炒米粉大賽廣邀高手參賽。（記者蔡政珉攝）

    苗栗縣頭份市百年客家文化慶典「頭份四月八」系列活動將持續舉辦近年廣好評的炒米粉大賽，頭份市長羅雪珠今天化身廚師，使用頭份在地醇黑的「黑豆醬油」，以及雪白的「頭份尖山米粉」，並結合東方美人茶入菜現炒米粉。頭份市公所表示，今年歡迎各路好手挑戰成為「頭份黑白大廚」，相關比賽報名資訊，可以在頭份市公所臉書粉絲團「緣頭小份」中查詢及報名。

    羅雪珠表示，尖山米粉與黑豆醬油是頭份最具代表性的特產，也是炒米粉比賽基本創作素材，炒米粉大賽參賽者可以發揮創意、經驗，設計葷食或素食米粉，挑戰評審味蕾，冠軍獎金5萬元、亞軍3萬元、季軍2萬元，另頒發創意獎、澎湃獎、人氣獎等獎項，獎金皆為2萬元。

    頭份市公所今年以「頭份迎頭香」為主題，規畫了一系列精彩活動，「青年爐主創意供桌大賽」於5月22日登場，不少市民喜愛的「庄神搖滾演唱會」則在5月23日晚上熱鬧開唱，重頭戲炒米粉大賽則在5月24日舉行。此外，頭份市公所今年首度舉辦「頭份四月八創意視覺徵選」，首獎同樣祭出5萬元，希望吸引設計人才參與，為傳統民俗活動注入美學新元素。

    頭份市公所強調，「頭份迎頭香」主題目的為呈現「客鄉茶香米粉香、頭份平安迎頭香」概念意涵，希望吸引全國遊客拜訪頭份，感受客家庄的好客熱情。

    尋找「頭份黑白大廚」 ，頭份四月八炒米粉大賽廣邀高手參賽。（記者蔡政珉攝）

    尋找「頭份黑白大廚」 ，頭份四月八炒米粉大賽廣邀高手參賽。（記者蔡政珉攝）

    尋找「頭份黑白大廚」 ，頭份四月八炒米粉大賽廣邀高手參賽。（記者蔡政珉攝）

    尋找「頭份黑白大廚」 ，頭份四月八炒米粉大賽廣邀高手參賽。（記者蔡政珉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播