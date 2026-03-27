竹市「愛老津貼」4/1上路 符合資格者年領1萬元

竹市府宣布「愛老津貼」4/1上路，符合資格每人年領1萬元。（記者蔡彰盛攝）

新竹市政府今辦理愛老津貼開辦記者會，由市長高虹安宣布4月1日起針對未領取按月發放「安老津貼」，且截至申請日已連續設籍滿10年以上並符合排富條件的長輩，每人每年發放1萬元的「愛老津貼」。

高虹安表示，市府長期接獲長輩反映，雖已在竹市居住多年，但因設籍時間未達標準，無法申請安老津貼。為擴大照顧未領取安老津貼的長輩，市府4月1日起開辦「愛老津貼」，凡符合連續設籍滿10年以上且符合排富條件者，即可申請每年1萬元補助。

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此外，市府將敬老卡及愛心卡變得更好用，不僅點數提升至800點，擴大使用範圍至農會、藥局、台鐵、國民運動中心場地租借及國道客運等項目，今年更開放代買服務，讓敬老卡及愛心卡變得更便利、更貼心。同時也全面升級「長者全口活動假牙補助」，讓更多長輩能安心接受完整的口腔重建服務。

社會處提醒，愛老津貼為申請制，符合資格長輩備妥身分證、戶口名簿影本（含個人記事）、私章、郵局存簿封面影本及其他證明文件，向戶籍所在地區公所申請，以維護自身權益。

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