為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹市「愛老津貼」4/1上路 符合資格者年領1萬元

    2026/03/27 13:49 記者蔡彰盛／新竹報導
    竹市府宣布「愛老津貼」4/1上路，符合資格每人年領1萬元。（記者蔡彰盛攝）

    竹市府宣布「愛老津貼」4/1上路，符合資格每人年領1萬元。（記者蔡彰盛攝）

    新竹市政府今辦理愛老津貼開辦記者會，由市長高虹安宣布4月1日起針對未領取按月發放「安老津貼」，且截至申請日已連續設籍滿10年以上並符合排富條件的長輩，每人每年發放1萬元的「愛老津貼」。

    高虹安表示，市府長期接獲長輩反映，雖已在竹市居住多年，但因設籍時間未達標準，無法申請安老津貼。為擴大照顧未領取安老津貼的長輩，市府4月1日起開辦「愛老津貼」，凡符合連續設籍滿10年以上且符合排富條件者，即可申請每年1萬元補助。

    此外，市府將敬老卡及愛心卡變得更好用，不僅點數提升至800點，擴大使用範圍至農會、藥局、台鐵、國民運動中心場地租借及國道客運等項目，今年更開放代買服務，讓敬老卡及愛心卡變得更便利、更貼心。同時也全面升級「長者全口活動假牙補助」，讓更多長輩能安心接受完整的口腔重建服務。

    社會處提醒，愛老津貼為申請制，符合資格長輩備妥身分證、戶口名簿影本（含個人記事）、私章、郵局存簿封面影本及其他證明文件，向戶籍所在地區公所申請，以維護自身權益。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播