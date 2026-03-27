歡慶兒童月！新北兒童節當週「鮮奶1+1」 學幼童可多領1罐

侯友宜表示，教育局於兒童週當週推出「鮮奶1+1」，每位學幼童可於當週領取2瓶飲品外，也有匹克球等運動體驗、親子共學活動。（記者黃子暘攝）

2026年兒童節在即，新北市以「動健康、喝營養、玩學習」為主題推出兒童月慶祝活動，市長侯友宜表示，教育局於兒童週當週推出「鮮奶1+1」，每位學幼童可於當週領取2瓶飲品外，也有匹克球等運動體驗、親子共學活動，陪伴孩子、快樂運動、多元學習；文化局則在兒童月推出多元藝文活動，結合「435藝啟童樂」及多元文化節，提供親子共學共遊的文化體驗，體育局也推出各國民運動中心兒童專屬優惠。

侯友宜表示，新北市開辦鮮奶幸福週，符合資格的學幼童每週可領1份鮮奶、豆漿等飲品，在兒童月「喝營養」加碼節日驚喜，3月30日至4月5日兒童週期間，再送1瓶鮮奶，符合資格的學幼童當週可享「1+1」領取2瓶鮮奶，希望建立孩子健康的飲食習慣。

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「動健康」部分，教育局長張明文說，活動主推「一玩就會」的匹克球，從校園課程、教師培訓到親子體驗活動全面展開，讓孩子首次接觸就能玩得起來，更願意持續參與；除了匹克球外，還規劃飛盤、疊杯，以及為身心障礙學子設計的地板滾球等多元運動體驗，讓不同年齡與需求的孩子都能找到自己的節奏。

侯友宜指出，「玩中學」部分，新北推出「AI in STEAM共創嘉年華」、「STEAM假日親子營」、「Family Maker Day家庭創客日」，讓孩子自己動手做，在過程中培養解決問題的能力；另辦理「快樂上小學」親職講座，並結合園所推動兒童月親子活動。

教育局補充，文化局於兒童月結合「435藝啟童樂」及多元文化節推出多元藝文活動；體育局於兒童節期間推出各國民運動中心兒童專屬優惠，盼今年兒童節活動設計讓孩子玩得開心，更把營養、運動與學習習慣放進生活，讓好習慣慢慢累積。

侯友宜表示，教育局於兒童週當週推出「鮮奶1+1」，每位學幼童可於當週領取2瓶飲品外，也有匹克球等運動體驗、親子共學活動。（記者黃子暘攝）

侯友宜表示，教育局於兒童週當週推出「鮮奶1+1」，每位學幼童可於當週領取2瓶飲品外，也有匹克球等運動體驗、親子共學活動。（記者黃子暘攝）

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