台星交流跨足高科技領域 深化人才與技術合作

沙崙新創公司瑞艦航太向新加坡理工學院訪團成員進行介紹。（台南市政府提供）

台星交流跨足高階科技領域！新加坡理工學院參訪團到訪台南歸仁沙崙智慧綠能科學城，專程前來了解研發量能，並與在地航太及無人載具科技廠商交流，為未來學生海外實習與產業技術合作預作準備。

新加坡理工學院產業與合作部高級總監Ms Tan Yen Yen領軍到訪，成員涵蓋計算學院、機械與航空工程學院等高階主管。

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台南市長黃偉哲表示，台南是全球半導體與高科技產業的支柱，台積電3奈米及5奈米廠區在台南穩定運作；隨着全球供應鏈重組，新加坡作為國際貿易與金融樞紐，對於台灣半導體與資通訊科技產品需求日益增長，台星間的交流已從農產、觀光及長照，跨足至高階科技領域，此次星國訪團的到訪沙崙，正是雙邊關係從經貿互動邁向人才培育與技術鏈結的最佳體現。

沙崙智慧綠能科學城致力打造AI科技、無人載具與資安科技的研發聚落。南市經發局局長張婷媛表示，目前台灣已是新加坡第6大貿易夥伴，雙方在半導體相關貨品的貿易佔比極高；此次交流不僅讓新加坡理工學院師長見證台南科技產業的強大動能，更為雙方開拓長期合作的可能性；相信這場對話將開拓雙邊產業在人才培育的深度鏈結，共同迎接智慧科技島的新時代。

台灣希望創新向新加坡理工學院訪團成員介紹無人機。（台南市政府提供）

佐翼科技向新加坡理工學院訪團成員介紹公司產品特色。（台南市政府提供）

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