為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    熬過癌症卻丟了工作 民團籲補上癌後就業制度缺口

    2026/03/27 12:11 記者邱芷柔／台北報導
    「想工作卻回不去，也找不到新工作」是許多青壯年癌友共同面臨的困境。（癌症希望基金會提供）

    「想工作卻回不去，也找不到新工作」是許多青壯年癌友共同面臨的困境。（癌症希望基金會提供）

    42歲卵巢癌病友白小姐原為資深工程師，治療期間仍努力兼顧工作，但療程告一段落準備復職時，卻被公司以業務緊縮為由資遣，之後求職過程中，她因揭露病史屢遭質疑，面試機會明顯減少，甚至陷入「該不該誠實說明」的兩難。

    隨著癌症存活率提升，越來越多青壯年癌友在治療後面臨「想工作卻回不去」的困境。癌症希望基金會今（27日）指出，現行政策多聚焦治療與存活率，對癌後重返職場的制度支持明顯不足，讓癌友在復職與求職兩端同時受阻。

    癌症希望基金會執行長蘇連瓔表示，根據衛福部癌症登記資料，台灣每年新增癌症人數逾13萬人，其中約一半為65歲以下族群，且五年存活率已超過六成，顯示癌症逐漸轉為可長期共存的慢性疾病，但「活下來」並不代表能順利回到職場，「想工作卻回不去，也找不到新工作」成為許多青壯年癌友共同面臨的困境。

    基金會與輔仁大學社工系副教授劉一龍去年底進行「癌友就業現況調查」，共回收408份有效問卷，受訪者平均年齡47歲，結果顯示，超過九成癌友期待企業提供彈性工時與工作調整，但實際僅約半數獲得支持，理想與現實存在明顯落差。

    劉一龍分析，問題不在個別企業，而是制度缺乏明確指引，企業與主管在工時安排、職務調整與請假管理上無所適從，導致相關權益難以落實。

    基金會也建議，政府可借鏡日本經驗，建立癌友就業專區並制定「罹癌勞工職場溝通協調指引」，讓企業與勞工在復職安排、工時調整與職務適配上有明確依循。

    蘇連瓔指出，目前癌症防治政策雖已納入存活者照護，但「就業支持」 仍未納入「癌症防治法」與國家癌症防治計畫，是制度上的關鍵缺口，當癌症逐漸慢性病化，政府應跨部會整合資源，補強癌後就業支持制度，正值青年節前夕，不應只談健康青年的未來，也應看見努力回到人生軌道的癌友，讓癌友不只是活下來，更能有尊嚴地重回職場與生活。

    在制度尚未完善前，基金會也提醒癌友，求職面試時不一定需主動揭露病史，可依情況評估；並可善用傷病假、特休或留職停薪等制度安排治療與工作；若屬非自願離職，也應避免簽署自願離職書，以保障相關權益。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播