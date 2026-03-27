熬過癌症卻丟了工作 民團籲補上癌後就業制度缺口

「想工作卻回不去，也找不到新工作」是許多青壯年癌友共同面臨的困境。（癌症希望基金會提供）

42歲卵巢癌病友白小姐原為資深工程師，治療期間仍努力兼顧工作，但療程告一段落準備復職時，卻被公司以業務緊縮為由資遣，之後求職過程中，她因揭露病史屢遭質疑，面試機會明顯減少，甚至陷入「該不該誠實說明」的兩難。

隨著癌症存活率提升，越來越多青壯年癌友在治療後面臨「想工作卻回不去」的困境。癌症希望基金會今（27日）指出，現行政策多聚焦治療與存活率，對癌後重返職場的制度支持明顯不足，讓癌友在復職與求職兩端同時受阻。

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癌症希望基金會執行長蘇連瓔表示，根據衛福部癌症登記資料，台灣每年新增癌症人數逾13萬人，其中約一半為65歲以下族群，且五年存活率已超過六成，顯示癌症逐漸轉為可長期共存的慢性疾病，但「活下來」並不代表能順利回到職場，「想工作卻回不去，也找不到新工作」成為許多青壯年癌友共同面臨的困境。

基金會與輔仁大學社工系副教授劉一龍去年底進行「癌友就業現況調查」，共回收408份有效問卷，受訪者平均年齡47歲，結果顯示，超過九成癌友期待企業提供彈性工時與工作調整，但實際僅約半數獲得支持，理想與現實存在明顯落差。

劉一龍分析，問題不在個別企業，而是制度缺乏明確指引，企業與主管在工時安排、職務調整與請假管理上無所適從，導致相關權益難以落實。

基金會也建議，政府可借鏡日本經驗，建立癌友就業專區並制定「罹癌勞工職場溝通協調指引」，讓企業與勞工在復職安排、工時調整與職務適配上有明確依循。

蘇連瓔指出，目前癌症防治政策雖已納入存活者照護，但「就業支持」 仍未納入「癌症防治法」與國家癌症防治計畫，是制度上的關鍵缺口，當癌症逐漸慢性病化，政府應跨部會整合資源，補強癌後就業支持制度，正值青年節前夕，不應只談健康青年的未來，也應看見努力回到人生軌道的癌友，讓癌友不只是活下來，更能有尊嚴地重回職場與生活。

在制度尚未完善前，基金會也提醒癌友，求職面試時不一定需主動揭露病史，可依情況評估；並可善用傷病假、特休或留職停薪等制度安排治療與工作；若屬非自願離職，也應避免簽署自願離職書，以保障相關權益。

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