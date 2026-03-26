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    首頁 > 生活

    英國QS世界大學排名 台北大學社會學、法律領域雙進榜

    2026/03/26 23:52 記者黃政嘉／新北報導
    台北大學QS排名，社會、法律領域表現優異。（圖由台北大學提供）

    台北大學QS排名，社會、法律領域表現優異。（圖由台北大學提供）

    台北大學在最新公布的英國QS 2026世界大學學科排名（QS Subject Rankings）中表現亮眼，共有「社會學」與「法律」兩領域入榜，校方指出，社會學領域已連續5年進入全球排名，且穩定維持於200至300名區間，顯示該領域在研究能量與國際能度方面，具備長期累積的優勢；法律領域則為今年首度入榜，排名在301至350名之間，象徵學校法律學群的教育與研究成果獲得顯著躍進。

    台北大學校長林道通表示：「世界大學排名是反映大學影響力的一面鏡子，我們可以拿來『正衣冠』，但是排名照不出學校的長期投入與身為北大人的自信」，未來，校方將攜手7大學院，持續深化研究能量、提升國際學術合作與能見度，並以優質教學與研究成果，回應社會需求。

    校方指出，針對法律領域，台北大學於「學術聲譽（Academic Reputation）」及「論文平均被引用次數（Citations per Paper）」2項關鍵指標的表現尤為突出，在台灣入榜的大學中，該兩項指標位居全國第二，同時就領域整體排名而言，台北大學排名位居全國前三，顯示學校的法律學群教師，包括法律系及犯罪學研究所的研究品質與學術影響力，已躋身台灣頂尖水準。

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