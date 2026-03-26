高市局處年減碳3500噸 相當於275座中央公園

市府汰換冰水主機減碳。（記者陳文嬋攝）

高雄市各局處今年發展碳權計畫，提出35案年減碳3500噸，相當於275座高雄中央公園年固碳量，今年預計完成16案註冊申請，城市碳負擔轉換為資產，將成為市府招商利基，換算市值1225萬元。

高雄為台灣重要工業城市，溫室氣體排放量占全國5分之1，近年積極推動轉型，從2022年成立產業淨零大聯盟、2023年成立淨零學院、2024年公布淨零城市發展自治條例、2025年推動城市碳預算，逐步完善高雄氣候治理輪廓。

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高雄前年溫室氣體淨排放量降至5008萬噸，較2005年減量1607萬噸，減幅達24.3%，今年將推動80項減碳行動，包含光電建置、燃煤轉燃氣、運具電動化等，5年預計減量591萬噸，作為2030年減量30％基礎。

高雄市今年發展碳權計畫，各局處共提出35案碳權計畫，包含工業區能資源整合、機關設備汰換、光電自發自用、平地造林、畜牧沼氣回收、共享自行車等。

目前已取得漢程客運汰換燃油公車為電動公車的碳權，市府共計分回5噸，依國內碳權成交紀錄，換算市值1.5萬元，今年預計完成16案註冊申請，整體減碳3500噸，以每噸3500元計算，換算市值1225萬元。

此外，高市溫室氣體排放以工業占比81％為大宗，住商部門排放占10％不容小覷，以用電排放為主，環保局推出高雄市社區低碳措施補助計畫，希望社區透過太陽光電、節電、儲能等方式降低用電排放，並搭配綠化、隔熱等措施，帶動民間資源投入創能、儲能、節能減碳行動，同時透過低碳永續家園計畫深入890個村里社區，發展特色在地減碳行動，提升生活品質，整體年減碳250噸。

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