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    首頁 > 生活

    高雄大型車今年車禍突破千件 小港區最多

    2026/03/27 00:11 記者陳文嬋／高雄報導
    高雄今年大型車交通事故破千件，警方加強取締降低車禍事故。（記者陳文嬋攝）

    高雄今年大型車交通事故破千件，警方加強取締降低車禍事故。（記者陳文嬋攝）

    高雄市今年以來大型車發生1千多件車禍，造成5死157傷，以小港區發生158件，釀1死7傷最多；尤其視野死角與內輪差占整體2成，公路單位要求業者防範事故發生，警方也將加強取締改善。

    根據公路單位資料，大型車包括大客車、大貨車、曳引車、聯結車等，高雄市今年以來發生2.5萬多件道路交通事故，造成30人死亡、1萬多人受傷，與去年同期相較，死亡減少8人、受傷減少796人。

    其中大型車發生交通事故1109件、導致5人死亡、157人受傷，占整體交通事故4.4%，與去年同期相較，減少310件、死亡減少4人、受傷減少55人。

    車禍發生前三名以小港區158件、死亡1人、受傷7人最多，其次為大寮區125件、死亡1人、受傷27人，仁武區85件、死亡1人、受傷8人，鳳山區84件、受傷12人。

    尤其視野死角與內輪差為大型車交通安全兩大殺手，占整體大型車交通事故2成，主要肇事原因為右轉未依照規定有8件、造成4人受傷，未保持安全間隔計226件、造成19人受傷。

    高雄市監理所多次邀集高市直轄市汽車貨櫃貨運商業同業公會等，將大貨櫃車開入校園，教育學生遠離大車，分辨視野死角與內輪差，保持安全距離，維護通行安全。

    鳳山警方也邀集大型車業者召開座談會，研議防制對策，要求業者安裝車輛安全設備，包括視野輔助系統、行車記錄器、防捲入裝置等，克服視野盲區。

    警方持續加強取締超載、闖紅燈等，要求業者行經路口應注意內輪差，並禮讓行人通行，採取雙軌並行方式，降低大型車交通事故發生。

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