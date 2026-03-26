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    首頁 > 生活

    清明連假疏運 卓揆：4/3預估是國道車流高峰

    2026/03/26 15:30 記者鍾麗華／台北報導
    交通部今（26）日在行政院會報告「115年清明節連續假期交通疏運計畫」。（記者鍾麗華攝）

    交通部今（26）日在行政院會報告「115年清明節連續假期交通疏運計畫」。（記者鍾麗華攝）

    交通部今（26）日在行政院會報告「115年清明節連續假期交通疏運計畫」，交通部估計，疏運高峰會出現在4月3日、4日的南下旅次，及4月6日的北上收假潮。高鐵將加開191班次，台鐵全線加開185班列車，國道客運最高可享42折優惠，國道重點路段會有管制與疏導措施。

    行政院長卓榮泰也表示，4月3日預估是國道車流量高峰，請國人留意高乘載管制資訊，尤其今年推出86條國道客運路線可享6折優惠，以及TPASS 2.0+常客優惠，兩者可合併加成，最多可享42折優惠，歡迎國人多加利用。

    在軌道運輸方面，卓揆進一步指出，台鐵將加開185列次，預估4月2日全線單日達最高載客數81.6萬人；高鐵也將加開191班次，預估4月6日收假當日運量最高達32.3萬至34萬人左右。

    針對出國及返國部分，卓揆表示，桃園機場預估，在連假期間每日入出境人次約13.7萬至15.5萬左右，請交通部會同桃園國際機場股份有限公司落實「有序排隊、快速消化」，以減少民眾等候時間。此外，國內空運將提供1684架次、12.9萬個座位；海運則規劃1149航次、27.5萬個座位，期盼能滿足離島居民返鄉及連假觀光需求。

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