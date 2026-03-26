3/31起汽車考照增3關「沒停讓」就出局 違規累犯強制上矯正班

3月31日起小型車／大型車增加場考項目。（公路局提供）

為加強考照辨識度，交通部去年10月推動「駕照管理新制」，其中針對考照制度，今年3月31日起小型車場考新增停讓行人、視野死角確認，大型車須在起駛前急轉彎前應執行指差確認考驗項目，一旦沒有進行相關動作，將一次扣32分出局。另外，此次也同步擇定3類違規作為「矯正防制班」召回講習對象。

去年新北市三峽78歲余姓老翁開車衝撞學童致多人死傷後，交通部推出「駕照管理三策略」，三大面向改革駕照管理制度，包括「加強考照鑑別度」、「強化違規行為回訓矯正」及「高齡換照」，今年開始分階段推動改革措施，訂定的道安防制目標是「每年降低7％」死亡人數。

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公路局局長林福山表示，今年1月起在駕訓班訓練的學員已實施以人為本課程訓練，明確將停讓行人、視野死角確認及大型車指差確認，列為駕訓班學、術科公版教材標準化課程，要求上課時講授具體停讓行人考驗項目。

林福山指出，3月31日起進一步實施「小型車／大型車場考增加停讓項目」，其中小型車增加停讓行人與視野死角確認，強調行經行人穿越道沒有減速停讓，起駛前及轉彎前未做視野死角確認，將扣32分。

林福山說，至於大型車，則是增加起駛前及轉彎前應執行指差確認，駕駛人須手指左方、右方等兩側後照鏡，以及前方視野、確認輔助系統，且須擺頭確認並口誦，若沒有做到也將一次扣32分，也就是說只要沒做到就是不及格。（70分以下不及格）

公路局監理組組長吳季娟補充，每年平均約有24.3萬小型車考生、1.6萬大型車考生，其中全台小型車216家小型車駕訓班、大型車班則有36家，各監理所站及駕訓班場地已完成設置。

另外，在「矯正防制班講習」部分，林福山表示，公路局分析各車種A1事故十大肇因，針對惡性重大且影響安全的違規行為中，擇定3大類違規作為召回講習對象，包含闖紅燈、未依規定減速及無號誌路口未依路權行駛。

林福山說，若駕駛人1年內重複違反相同3大類違規，一般駕駛人累犯達3次、營業大型車職業駕駛人累犯達2次者，自115年3月31起，即依規定召回施以道路交通安全講習，上課內容為「交通法令」、「肇事預防與處理及駕駛道德」及「道路風險辨識課程」。

吳季娟說，據統計，2024年闖紅燈、未依規定減速及無號誌路口未依路權行駛累犯共計10800件；林福山提醒，若沒有上矯正班，依照「道路交通管理處罰條例」第24條，將可處罰鍰1800元，經再通知依限參加講習，逾期6個月以上仍不參加者，吊扣駕駛執照。

3月31日起小型車／大型車增加場考項目。（公路局提供）

3月31日起小型車／大型車增加場考項目。（公路局提供）

3月31日起小型車／大型車增加場考項目。（公路局提供）

3月31日起，若駕駛人1年內重複違反相同3大類違規，即依規定召回施以道路交通安全講習。（公路局提供）

3月31日起，若駕駛人1年內重複違反相同3大類違規，即依規定召回施以道路交通安全講習。（公路局提供）

3月31日起小型車／大型車增加場考項目。（公路局提供）

3月31日起，若駕駛人1年內重複違反相同3大類違規，即依規定召回施以道路交通安全講習。（公路局提供）

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