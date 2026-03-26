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    首頁 > 生活

    桃園市大專校院學生暑期公部門工讀 開放397名額 月薪2萬9500元

    2026/03/26 11:19 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」，將提供設籍桃園市且就讀國內各大專校院學生於暑假期間的公部門工讀機會。（圖由桃園市政府提供）

    桃園市「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」，將提供設籍桃園市且就讀國內各大專校院學生於暑假期間的公部門工讀機會。（圖由桃園市政府提供）

    桃園市政府就業職訓服務處規劃今年度「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」，提供設籍桃園市且就讀國內各大專校院學生，於暑假期間的公部門工讀機會，工讀期間7月1日到8月31日，每月薪資2萬9500元，4月1到15日受理報名。

    40個工讀單位包括市府各局處與所屬機關，共提供397名額，例如文化局將執行閩南傳統藝術巡演推廣活動、市立美術館推動美術館研究典藏計畫、住宅發展及都市更新處推動住宅補貼計畫與自主更新人才培訓計畫等，都將是大專校院學生的工作內容。

    就職處官員說，大專校院學生公部門暑期工讀將從4月1日起受理報名，報名採2階段，第1階段應先洽網站https://reurl.cc/NNMV0e，線上登錄個人基本資料、選填志願，再進行第2階段，於報名截止前將各項應檢附證明文件掛號郵寄到「桃園市政府就業職訓服務處（就業促進課）收」，暫定5月8日公告初審合格名單、5月19日公開抽籤、6月12日公告志願分發結果。

    桃園市「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」，將提供設籍桃園市且就讀國內各大專校院學生於暑假期間的公部門工讀機會。（圖由桃園市政府提供）

    桃園市「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」，將提供設籍桃園市且就讀國內各大專校院學生於暑假期間的公部門工讀機會。（圖由桃園市政府提供）

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