何欣純關心水情 中區水資源分署長：民生、產業甚至農業用水還算穩定

何欣純聽取經濟部水利署中區水資源分署分署長莊曜成簡報中部水情。（記者歐素美攝）

中部水情轉綠燈，經濟部水利署呼籲民眾節約用水，民進黨台中市長參選人、立委何欣純今天邀集經濟部水利署人員到石岡水壩會勘，以了解中部水情，經濟部水利署中區水資源分署長莊曜成表示，目前鯉魚潭仍維持30%的水量，約有3500多萬噸；德基水庫約60.8%，水量逾1億萬噸，目前民生、產業，甚至農業用水都還算穩定，分署會透過調度會議檢討標的用水，延長水庫用水。

何欣純表示，她特別關心水情，因石岡水壩儲水量只剩3成，民眾聽起來會有點緊張，面對不穩定的極端氣候，到底會不會下雨又沒辦法預測，因此希望在能有做為的水調度方面，請水利單位多多的關心關注，開心獲知目前經濟部已成立應變小組，隨時進行相關水調度的計畫跟動作。

請繼續往下閱讀...

何欣純希望一切都以民生、產業及農業用水穩定無虞，這是最重要的，因為關乎民生，一天沒有水可以用會對大家造成很大生活上的影響，因此她積極的督促中央地方政府大家一起合作，能夠把所有水調度備援的工程儘速完工，已完工的工程能夠趕快進行整備，以利日後水情吃緊可以緊急調度，穩定民生產業經濟的用水。

經濟部水利署副署長黃宏莆表示，目前中部水情在24日提升為綠燈，綠燈就是警示的效果，讓一般民眾能了解目前的水情是比較緊張的，節約用水應該是從自身做起；其中，工業用水部分自主節水，目前約有7%，每天約1.5到2萬噸的節約水量；整個農業水部分，因為最辛苦整田期已經過了，5月本田時期，會跟農水署合作盡力協助農業部門來度過這段枯旱的時間，依照氣象署的資料，4月初會有一波降雨，會持續來追蹤因應，強調「整個水情都在掌握之中」。

經濟部水利署中區水資源分署長莊曜成表示，台中水情主要看鯉魚潭水庫及德基水庫。4月春雨及5月梅雨是關鍵，依照氣象署預報4月的雨量是正常偏少，會比較擔心，所以有相關的因應措施。目前鯉魚潭水庫及德基水庫蓄水量較110年百年大旱時好很多，但相較去年與前年，水量偏少，但這幾年政府透過前瞻計畫，加強開發伏流水等水源，大安溪及大甲溪聯合運用串連工程預計6月可提前通水，可增供25.5萬噸的水量，將再提升台中供水能力。

何欣純與經濟部水利署副署長黃宏莆（左二）到石岡水壩會勘。（記者歐素美攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法