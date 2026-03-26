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    首頁 > 生活

    高雄兒童節恐龍裝置被疑損壞 教育局：安裝無損！

    2026/03/26 11:14 記者黃良傑／高雄報導
    擬真恐龍進駐衛武營將於兒童節連假完整亮相。（高市教育局提供）

    擬真恐龍進駐衛武營將於兒童節連假完整亮相。（高市教育局提供）

    高市慶祝兒童節於衛武營藝術中心園區，擺設擬真恐龍拍照裝置，被民眾發現疑似斷裂狀況，教育局今（26）日強調沒有受損，只是在安裝組合過程被誤認損壞，將於4月3日至6日在衛武營完整登場。

    教育局說明指出活動籌備過程，沒有任何恐龍受到損壞，目前也正在執行安裝整備工作，感謝各界對於活動的關心，這段期間也會加強現場準備告示，歡迎全國朋友在兒童節連假期間，進入高雄衛武營「恐龍酷樂園」與恐龍們拍照。

    教育局表示，2026高雄兒童節將於4月3日至4月6日在衛武營正式登場，現場將規劃擬真恐龍裝置，目前擬真恐龍裝置持續進場中，因為運送及吊掛作業，恐龍裝置都是先拆解運送再到場安裝。

    目前恐龍裝置設備剛進場，正在進行安裝作業，所有恐龍裝置將於活動前全數安裝施作完成，工作人員在活動現場陸續組裝測試中，每天也安排保全在場巡邏確保民眾現場安全，並避免民眾觸碰。

    此外，即將於3月底歇業，在夢時代頂樓營運的「恐龍探索樂園」，兒童節活動期間也會跨界合作，場館內恐龍也將來到衛武營參與展示，讓孩子們再有機會與他們說再見。

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