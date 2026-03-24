小磨坊又出包！土耳其輸入月桂葉農藥超標 美國沙拉醬檢出環氧乙烷

小磨坊自土耳其輸入的「月桂葉」檢出農藥殘留含量不符規定。（圖由食藥署提供）

衛福部食藥署今日公布邊境查驗不合格品項，其中包括1批小磨坊自土耳其輸入的月桂葉，檢出亞滅培等多種農藥殘留超標，3200公斤需退運或銷毀，食藥署持續對該業者採取監視查驗措施，小磨坊則透過官網回應指出，相關品項已在邊境拒絕驗收並退運，原料並未進入生產線或流入市面。

小磨坊國際貿易股份有限公司自土耳其輸入「月桂葉」檢出農藥殘留含量不符規定，檢出殘留農藥亞滅培0.49ppm、賽扶寧0.09ppm、百利普芬0.11ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，亞滅培、百利普芬以0.05ppm為法規容許值，賽扶寧以0.03ppm為法規容許值。

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食藥署北區管理中心主任劉芳銘說，食藥署針對小磨坊國際貿易股份有限公司輸入的同產地、同號列產品維持監視查驗措施，另因土耳其同產地、同號列產品近6個月內累計1批不符合，維持一般抽批。

劉芳銘指出，另有1批由輸入業者「展盈貿易股份有限公司」報驗的美國凱撒沙拉醬，檢出殘留農藥環氧乙烷每公斤0.7毫克，依據「農藥殘留容許量標準」，環氧乙烷為不得檢出，應低於檢測方法之定量極限每公斤0.1毫克，計181.8公斤的美國凱撒沙拉醬在邊境必須退運或銷毀。

此外，劉芳銘說，食藥署針對「展盈貿易股份有限公司」在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

對於食藥署邊境檢驗結果，小磨坊國際貿易股份有限公司稍早於官網透過聲明回應，公司已依主管機關要求，主動提供自主監管資料與檢驗文件，配合後續查核，確保各項流程均符合食品安全管理法規。

此外，小磨坊國際貿易股份有限公司表示，公司接獲食藥署通知，已立即通知供應商拒絕驗收，並依主管機關規定辦理後續退運程序，該批原料未進入公司生產線，亦未流入市面，未流入任何消費者使用，敬請安心選購與使用。

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