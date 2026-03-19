彰化8旬婦慘遭狗狗咬傷住院 議員要求縣府正視

彰化8旬老婦種田返家途中，遭3隻狗咬到受傷住院。（吳錦潭提供）

彰化縣繼和美鎮傳出15隻狗狗攻擊路人後，埤頭鄉也傳出有8旬婦人去種菜，返家途中被3隻狗狗咬到背部與腿部共有200處傷口住院，縣議員吳錦潭強調，狗有狗權，人也有人權，兩者應該一樣重要！

彰化縣動防所表示，這起老婦被狗咬傷事件發生在3月11日，地點在埤頭鄉豐崙村，根據當地村長了解，咬人的3隻狗疑似是附近養雞場所養，老婦的家人已就近向派出所報案，警方已在調閱監視器，釐清咬人犬隻的來源，以及事發經過。

請繼續往下閱讀...

由於老婦被3隻狗咬傷跌倒，經由鄰居發現送到衛福部彰化醫院就治，確認背部與腿部共有200多處傷口，目前仍持續進行清創治療，縣府農業處長郭至善與動防所秘書謝一美也在今天前往慰問。

動防所強調，目前已就老婦受傷地點加強巡查，並將進行捕捉。也呼籲家有犬隻，飼主應進管理之責，如未繫牽繩或未採取適當防護措施。依動物保護法規定，最高將裁處15萬元罰鍰。

縣議員賴清美也指出，和美鎮有15隻狗造成多人遭受攻擊與受傷，線西也有15隻狗狗逛大街，她連要拍照都只敢躲在車上，也不敢下車去拍，彰化縣應該正視飼主任意放養狗狗，或是流浪狗群聚街頭的問題，讓民眾不會因為害怕狗狗而不敢上街。

彰化縣埤頭鄉3隻狗狗，常常衝出來攻擊路人。（吳錦潭提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法