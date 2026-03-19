日本購物「多1小動作」店員超愛你！台人分享：屢試不爽

網友分享在日本購物的小技巧。示意圖。（路透）

出國旅遊，若能設身處地為對方著想，不只讓對方高興，更可能替台灣形象加分。一名網友近日分享自己免稅店辦理退稅的小技巧，能提升確認流程的速度，替店員省下時間，「店員莫名會很愛你，對你超好」，他還表示這招可說是「屢試不爽」。PO文一出引發網友熱議。

一名網友日前在Threads上發文表示，在日本免稅店購物時，先把護照翻到有當次入境紀錄的頁面（貼有入境許可貼紙那頁），在該頁上夾一張紙做上記號，等到店員檢查時，就替對方省下了翻閱查找的時間。他分享，這樣做之後，「免稅店員莫名會很愛你，對你超好」。他還聲稱這招可說是「屢試不爽」。

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文章PO出後，有高達80萬次以上觀看。貼文下方，網友紛紛留言表示：「學到了」、「用磁吸書籤也可以哦」、「飯店附的髮圈更好用喔」、「學到了，我也喜歡做舉手之勞的事情！謝謝」。有網友分享：「我上次翻好給對方，結果他把我翻好的合起來，再從第一頁開始翻找」，原PO回應，就是因為遇到很多次類似狀況，所以他改以這種方式。

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